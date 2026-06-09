El listado de las supuestas cirugías de Lionel Messi que provocó el enojo de Antonela Roccuzzo: "Se hizo..."

Un video viral en redes sociales desató la polémica cuando una profesional diseccionó las facciones del capitán de la Selección para detallar presuntos retoques estéticos.

La mujer del capitán salió con los tapones de punta.

En las últimas horas, la doctora Celeste Nardanone publicó un video diseccionando las facciones del Lionel Messi y enumeró una extensa lista de supuestos procedimientos estéticos. Lo que no esperaba la profesional era la contundente respuesta de Antonela Roccuzzo, quien se encargó de dar la verdadera versión de los hechos.

El análisis estético de Lionel Messi Embed - Antonela Rocuzzo contra una doctora Bajo la premisa de derribar el mito de que los hombres no recurren a la medicina estética, la médica realizó un recorrido detallado por la morfología del rostro de Messi a lo largo de los años. Enfocándose en la armonía y proporción de sus facciones, Nardanone comparó fotografías de la juventud del jugador con imágenes actuales de gala.

Según el diagnóstico virtual de la doctora, el cambio en el rostro del capitán no responde únicamente al paso del tiempo o al uso estratégico de la barba para disimular un mentón retraído. En su video, expuso las siguientes intervenciones:

Rinoplastia: Aseguró que hubo una evidente modificación en el tamaño y la forma de la nariz.

Proyección del tercio inferior: Afirmó que el futbolista se aplicó ácido hialurónico para rellenar y proyectar el mentón.

Toxina botulínica (Botox): Señaló una frente y entrecejo completamente despejados.

Otoplastía: Indicó una cirugía para reposicionar las orejas más cerca del cráneo.

Blefaroplastia: Observó un presunto retoque en los párpados encapotados para despejar la mirada, sugiriendo que la cicatriz se esconde en las patas de gallo.

Relleno de pómulos: Destacó una mayor elevación y volumen en el tercio medio del rostro.

Diseño de sonrisa: Cuestionó la longitud de los premolares, asegurando que había uso de carillas y prótesis dentales. La tajante desmentida de Antonela

antonela rocuzzo en redes El comentario de Roccuzzo. Captura / IG @dracelestenardanone La disección milimétrica de la cara del Diez no tardó en viralizarse, pero el clímax de la historia llegó en la caja de comentarios. Antonela Roccuzzo, quien suele mantener un perfil bajo y rara vez se hace eco de los rumores, esta vez decidió ponerle un freno a la especulación y salió a defender a su marido con una respuesta que rápidamente recolectó miles de likes.