Tras ser denunciada y notificada por la policía, La Maciel se quebró y confesó en Gran Hermano: "Sé de donde viene"

La tensión llegó a su punto máximo en la casa de Gran Hermano Generación Dorada . Durante la jornada del jueves, la policía ingresó a la casa e hizo firmar una notificación judicial a Jessica Maciel, conocida por todos como "La Maciel ". Lejos de guardar silencio, la participante decidió contar su verdad, apuntando a una venganza personal orquestada por su exposición en la televisión.

Embed - Tras ser denunciada y notificada por la policía, La Maciel se quebró y confesó en Gran Hermano: "Estaba viva"

El llamado de la voz de la casa fue directo: " En unos instantes te voy a llamar al confesionario debido a una notificación judicial que debes tener" . Tras cumplir con el trámite legal, La Maciel no pudo ocultar su angustia.

"Me movió mucho la cabeza, mucho, porque sé de dónde viene" , confesó la jugadora ante las cámaras, visiblemente afectada. Según su relato, la denuncia actual es una represalia vinculada a un hecho trágico y violento de su pasado. "Todo empezó cuando un día mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que no podía salir a trabajar a la calle porque había alguien que le sacaba plata".

La participante explicó que en aquel momento decidió enfrentarlos, denunció a los extorsionadores y logró que cayeran presos, un hecho que incluso tuvo repercusión mediática en su momento. Sin embargo, ese acto de valentía le costó caro: " A partir de que cayó toda esa gente, a mí en las redes sociales me acosaron. Yo siento que esto ya lo enfrenté y ya lo gané, pero como que acá encerrada me está agarrando algo que no lo puedo controlar".

"Casi me matan"

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Tras salir del confesionario, el drama se trasladó a las habitaciones, donde sus compañeros, desconcertados, intentaron contenerla. Fue allí donde La Maciel fue categórica respecto a las acusaciones que circulan en su contra, negando rotundamente cualquier vínculo con la explotación de personas.

Algunas de las frases más fuertes de su descargo en la casa fueron: "Jamás en mi vida hice algo así. No lo hice. Nunca, jamás, exploté a nadie", "Se ve que ahora, claro, me vieron acá adentro y no sé qué están arreglando. Jamás me van a poder meter presa", "Esto no es porque quieren justicia. Esto es porque me quieren joder".

El momento de mayor impacto llegó cuando reveló el nivel de peligro al que estuvo expuesta tras denunciar a esta red años atrás. "Yo me metí en esto sin saber que era tan grande, hasta casi me mataron. Tuve que vivir con la Gendarmería en la esquina de mi casa, golpeándome las manos a cada rato para preguntarme si estaba todo bien".

Para La Maciel, el motivo de esta nueva embestida judicial es claro: su ingreso al reality show más visto del país. "Yo ya les dije, acuérdense que van a perder, porque yo ya sabía que les iba a arder que yo esté acá. Porque me quisieron hundir, me quisieron asesinar".