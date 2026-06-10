El emotivo homenaje del colegio al que asistió el hijo del Indio Solari y las fotos en los actos escolares

El Colegio Milton de Ituzaingó compartió un sentido comunicado dirigido a su esposa Virginia y a su hijo Bruno. Junto al texto, publicaron imágenes del músico alejadas de los escenarios.

La partida del Indio Solari desde el viernes hasta la presente fecha no ha dado descanso en cuestión de homenajes. Sin embargo, entre los múltiples mensajes de figuras públicas y la movilización de la multitud, destacó una despedida fuera de la fama: la del Colegio Milton de Ituzaingó, la institución educativa a la que asistió Bruno Solari.

A través de sus redes sociales, la comunidad escolar decidió hacer pública su tristeza y enviar sus condolencias a la familia del artista, recordando la etapa en la que el exlíder de Los Redondos transitó sus pasillos simplemente como el padre de un alumno.

Un vínculo de nueve años Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento La familia Solari. IG @miltoncollege En el comunicado institucional, las autoridades destacaron el largo recorrido que unió a la familia Solari con el establecimiento. "Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento de dolor por el fallecimiento de Carlos Alberto Solari", expresa el inicio del texto.

La escuela hizo hincapié en el tiempo compartido y en la cercanía de esa relación: "Durante nueve años compartimos junto a ellos el recorrido escolar de Bruno en nuestra Comunidad Educativa, desde Sala de 3 hasta su egreso de 6° año de Educación Primaria en 2012, construyendo un vínculo que permanece en el recuerdo de quienes formamos parte del Colegio Milton".

El Indio en los actos escolares Con profundo respeto acompañamos a Virginia, a Bruno y a toda la familia Solari en este momento (3) La familia Solari. IG @miltoncollege Para acompañar las palabras de afecto, el colegio incluyó fotografías que rápidamente conmovieron a los seguidores. En dichas postales, se observa al Indio, con su estilo particular, posando con una leve sonrisa junto a su esposa Virginia y un pequeño Bruno, quien lleva puesta una banda patria sobre su uniforme durante un acto escolar.