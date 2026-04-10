Yanina Latorre hundió a Denise Dumas y aseguró que la tiene frizada: "Es una conchu..."

Tras un tuit polémico y una defensa fallida en el aire, la panelista de LAM explotó y le quitó la careta a la conductora.

Yanina Latorre, la reina de las primicias y los cruces picantes, prendió fuego el ventilador en su programa de radio y apuntó directamente contra Denise Dumas. Sin filtros, la panelista de LAM rompió el silencio tras un roce en redes sociales y lanzó un fuerte descargo que dejó a la conductora de la competencia en el ojo de la tormenta.

"Con esa cara de buena es malísima": el ataque que detonó la guerra Latorre versus Dumas Todo estalló en El Observador 1079. Lo que comenzó como una crítica profesional por un tuit sobre un enigmático de Pilar Smith, derivó en un bombazo de acusaciones personales.

Latorre destrozó a Denise Dumas por meterse con su madre. Yanina relató que se sintió traicionada por Dumas cuando esta última la tildó de haber estado "mal" por un comentario en redes. “Me atacó por algo que no me tenía que haber atacado porque es conchuda. Y después ayer se mete con mi mamá, ya está frizada”, disparó Latorre ante la mirada atónita de sus compañeros.

triste denise dumas Denise Dumas quedó en el centro de la polémica tras ser calificada de "malísima" por su colega de El Observador. Captura Tv Telefe A pesar de que Pía Shaw intentó poner paños fríos sugiriendo que los dichos de Denise habían sido en tono de broma, Yanina no dio el brazo a torcer. “No la defiendas, que con esa cara de buena es malísima y lo sabes vos”, retrucó, imitando con sorna el tono de voz de la conductora.

Yanina Latorre - Portada Yanina Latorre no se guardó nada y utilizó su espacio radial para destrozar la imagen pública de Denise Dumas. Fotos: captura de video / América TV. La tensión en el estudio subió de nivel cuando se analizó el trasfondo del conflicto. El roce inicial fue por un tuit de Yanina sobre Pilar Smith, que Denise Dumas criticó al aire en LAM. “¿De qué estuve mal? Si yo ya lo había contado. No es que le caí una primicia”, se defendió Latorre.