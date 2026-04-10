Yanina Latorre hundió a Denise Dumas y aseguró que la tiene frizada: "Es una conchu..."
Tras un tuit polémico y una defensa fallida en el aire, la panelista de LAM explotó y le quitó la careta a la conductora.
Yanina Latorre, la reina de las primicias y los cruces picantes, prendió fuego el ventilador en su programa de radio y apuntó directamente contra Denise Dumas. Sin filtros, la panelista de LAM rompió el silencio tras un roce en redes sociales y lanzó un fuerte descargo que dejó a la conductora de la competencia en el ojo de la tormenta.
"Con esa cara de buena es malísima": el ataque que detonó la guerra Latorre versus Dumas
Todo estalló en El Observador 1079. Lo que comenzó como una crítica profesional por un tuit sobre un enigmático de Pilar Smith, derivó en un bombazo de acusaciones personales.
Yanina relató que se sintió traicionada por Dumas cuando esta última la tildó de haber estado "mal" por un comentario en redes. “Me atacó por algo que no me tenía que haber atacado porque es conchuda. Y después ayer se mete con mi mamá, ya está frizada”, disparó Latorre ante la mirada atónita de sus compañeros.
A pesar de que Pía Shaw intentó poner paños fríos sugiriendo que los dichos de Denise habían sido en tono de broma, Yanina no dio el brazo a torcer. “No la defiendas, que con esa cara de buena es malísima y lo sabes vos”, retrucó, imitando con sorna el tono de voz de la conductora.
La tensión en el estudio subió de nivel cuando se analizó el trasfondo del conflicto. El roce inicial fue por un tuit de Yanina sobre Pilar Smith, que Denise Dumas criticó al aire en LAM. “¿De qué estuve mal? Si yo ya lo había contado. No es que le caí una primicia”, se defendió Latorre.
Aunque Pía mencionó que Dumas ya se había disculpado por el malentendido, Yanina fue categórica: “Bueno, lo entendió a fuerza de que yo me calenté”. Para cerrar la discusión, y dejando en claro que la relación está rota de forma irreversible, la rubia lanzó una estocada final que ya es viral en todas las plataformas: “Que no se va a dar cuenta, es una yegua”.