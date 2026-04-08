Afirman que una querida pareja estaría afrontando una dura crisis y Yanina Latorre reveló fuertes datos

La conductora de América compartió un fuerte dato en medio de los rumores de crisis que tiene en el foco a dos grandes figuras.

Yanina Latorre compartió un sorpresivo dato en Sálvese Quien Pueda y tiene a una querida pareja en la mira. La conductora de América compartió un dato que revelaría la fuerte crisis que estas figuras estarían afrontando.

Se trata nada más y nada menos que de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, quienes ya afrontaron una separación oficial que fue confirmada por el conductor y luego decidieron apostar nuevamente al amor. Sin embargo, parece que esta vez el final del amor es verdad.

"¿Tinelli está separado? La semana pasada cumplió años y reposteó los saludos y ella, silencio absoluto, ni siquiera para remarla", comentó Latorre marcando el dato contundente que confirmaría que no estarían juntos.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la pareja que estaría en crisis Afirman que una querida pareja estaría afrontando una fuerte crisis y Yanina Latorre reveló fuertes datos Luego, agregó: "Nos llegó un mensaje a nuestra línea de chimentos que ella estaría haciendo vida de soltera y que en Perú dicen que está soltera. Marcelo, si le preguntás se hace el bolu...".