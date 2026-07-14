Investigan la muerte de un joven de 20 años quemado en Córdoba: sospechas sobre su pareja

Un impactante video mostró al fallecido envuelto en llamas. La investigación trabaja con dos versiones, donde una tiene a su pareja como sospechosa.

La localidad de Marcos Juárez, Córdoba, se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de Isaías Barrera, un joven de 20 años que murió el pasado lunes tras sufrir quemaduras extremas en un episodio aún bajo investigación. El hecho ocurrió el sábado, donde Barrera fue envuelto por las llamas en circunstancias que su familia califica como un ataque directo.

La pareja del joven, identificada como S.S., declaró inicialmente ante la Policía que desconocía el origen del fuego, sugiriendo que el incidente pudo ocurrir mientras la víctima limpiaba una motocicleta. Sin embargo, la familia de Barrera rechaza esta versión. Según testimonios recolectados por sus allegados, un vecino habría visto el momento en que la mujer le arrojaba un bidón con combustible justo cuando el joven intentaba encender un cigarrillo.

La relación entre ambos ha sido descrita como conflictiva. Según denuncias de la familia, el joven ya había realizado tres denuncias previas por episodios de violencia sufridos a manos de su pareja. Por otro lado, fuentes policiales indicaron que Barrera también se encontraba judicializado por un hecho previo de violencia familiar, aunque no se brindaron detalles adicionales sobre esa causa.

El fatal desenlace y la prueba del video Una cámara de seguridad de la zona registró el angustiante momento en que Isaías, completamente envuelto en llamas, corría por la calle buscando auxilio antes de ser socorrido por vecinos con una frazada.

A pesar de los esfuerzos médicos, primero en el Hospital Abel Ayerza y luego en el Instituto del Quemado de Córdoba, el joven falleció debido a que presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo.