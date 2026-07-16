Hospitalizaron al papá de Ángel López tras ser encontrado golpeado y ebrio: apuntó a su pareja

Luis Armando López fue hallado por policías tras ser golpeado en un aparente estado de embriaguez. Culpó a su pareja y a un familiar de ella.

Luis Armando López, papá de Ángel López, fue hallado golpeado en la vía pública con un presunto estado de ebriedad.

Durante la noche de este miércoles, Luis Armando López, padre del Ángel López, fue localizado con múltiples lesiones en la vía pública. Lo encontraron alrededor de las 21.50 por el personal de la Comisaría Seccional Cuarta que intervino tras recibir un reporte sobre una persona herida.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a López sentado en la calle con visibles signos de ser golpeado y en un evidente estado de intoxicación alcohólica. Debido a su condición, inicialmente manifestó no recordar las circunstancias que lo llevaron a estar así. En este estado fue trasladado de urgencia en una ambulancia al Hospital Regional para recibir atención médica y realizar los controles correspondientes.

Culpó a su pareja y al sobrino de ella Una vez en el nosocomio y tras recuperar parte de su lucidez, López brindó una declaración que sorprendió a los agentes. Según su relato, las heridas fueron producto de una agresión física perpetrada por su actual pareja y un sobrino de ella, luego de haber mantenido una discusión previa con ambos.

A pesar de la multiplicidad de los golpes recibidos, las fuentes policiales confirmaron que las lesiones no son de gravedad y el hombre se encuentra fuera de peligro.