Horror: identificaron al hombre ejecutado y quemado en Fuerte Apache

Se trata de Sergio Daniel Ramírez. Su familia lo reconoció al ver sus restos en la morgue judicial días después del macabro hallazgo en Fuerte Apache.

En el barrio Fuerte Apache se encontró un cadáver prendido fuego en plena vía pública. Investigan un presunto ajuste de cuentas en el contexto de una guerra narco.

Las autoridades lograron identificar como Sergio Daniel Ramírez al joven que fue encontrado asesinado y quemado el pasado lunes en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en Ciudadela. El cuerpo, que presentaba una herida compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza, fue hallado dentro de un carro de carga que había sido prendido fuego en plena vía pública.

El macabro hallazgo se produjo alrededor de las 15.30 en las inmediaciones del Nudo 6, específicamente en el cruce de la avenida Militar y Barragán, a escasos 100 metros de una comisaría.

Un recolector de materiales que circulaba por la zona advirtió que el carro estaba envuelto en llamas e intentó moverlo, descubriendo así el cadáver en su interior. Tras el hallazgo, los familiares de la víctima pudieron reconocer sus restos en la morgue judicial.

A dónde apunta la investigación del caso en Fuerte Apache La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas vinculado a una guerra narco por el control del territorio para la venta de estupefacientes. Según testimonios de vecinos, la noche del domingo se registró un violento tiroteo tras la presunta irrupción de vendedores de droga provenientes de la zona de San Martín.

Se cree que Ramírez podría haber sido un "soldado" del barrio y que el carro utilizado para esconder el cuerpo habría sido robado a un vecino de la zona. Como saldo de estos enfrentamientos, se reportó además que otra persona se encuentra internada en estado grave en el Hospital Ramón Carrillo.