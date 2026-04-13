La conductora de América habló sobre el tema en su programa de radio y mostró su enojo y tristeza por la situación.

El país está totalmente conmocionado por la muerte de Ángel, el pequeño de tan solo cuatro años que falleció en los últimos días. Su madre y el padrastro son los principales apuntados en este caso que sigue causando indignación.

El informe preliminar del Cuerpo Forense de Chubut estableció que el niño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, todos aplicados con precisión y sin lesiones en otras partes del cuerpo. Los especialistas determinaron que los impactos fueron reiterados y focalizados, lo que evidencia un patrón de agresión sistemática. Lejos de tratarse de un episodio aislado, la mecánica de las lesiones indica una violencia sostenida en el tiempo.

Yanina Latorre fue una de las conductoras que se expresó al respecto y lo hizo en su programa de radio en El Observador: "Un día de la nada aparece esta mujer a pedirlo y con un nuevo tipo", comenzó diciendo. Además, su compañero comentó que reapareció por un problema "económico y pide la restitución del hijo y el juez se la da".

Yanina Latorre explotó por la muerte de Ángel Yanina Latorre explotó por la triste muerte de Ángel y realizó un fuerte pedido "El juez y la hija de pu... de la psicóloga, que es feminista, se la dieron solamente por ser mujer. En el video el nene pide de rodillas no ir con la madre porque le tiene miedo; ¿esta hija de pu... en vez de reírse no pudo ver la situación?", expresó muy enojada Yanina.