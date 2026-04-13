Dónde están detenidos la mamá y el padrastro de Ángel

La causa que investiga la muerte de Ángel , el nene de 4 años que falleció producto de un paro cardiorrespiratorio en Comodoro Rivadavia , continúa avanzando. El domingo por la noche, la mamá y el padrastro del menor fueron detenidos .

Su aprehensión ocurrió en un departamento ubicado en la calle San Martín. Ambos están acusados de ser coautores de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Según indicó el medio ADNSUR, Mariela Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly , mientras que su pareja, Maicol González, fue llevado a la Seccional Mosconi de Km. 3 .

Así detuvieron a la mamá y al padrastro de Ángel

Tras la detención de los principales sospechosos, Luis López pidió justicia por su hijo y apuntó fuertemente contra los responsables de su muerte. “Queremos justicia y, si hay más gente involucrada, vamos a hacer que pague”, expresó. Y agregó: “Vamos a ir por todo, no va a quedar así la muerte de mi hijo”.

Ángel muerte Comodoro Rivadavia El papá de Ángel pidió justicia por su hijo. Captura de video

A su vez, no solo disparó contra los detenidos, sino también contra la Justicia: “El dolor de los padres es ante la indiferencia de la Justicia. Ellos muchas veces fueron a buscar auxilio en la Justicia y la Justicia está corrompida”.

Por último, Luis sostuvo que se metieron con la persona equivocada. “Así como le puse Ángel a mi hijo, él va a hacer justicia. Va a ser un ángel para todos los niños que están sufriendo y que nadie los ve”, concluyó.