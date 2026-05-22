Importante giro en el Caso Ángel: investigan si el niño murió por una bronconeumonía no tratada
La justicia chubutense le dio un giro a la investigación por la muerte de Ángel López centrada en la posibilidad de que el menor murió de una enfermedad no tratada.
En una audiencia clave para el caso de Ángel López, el niño de 4 años muerto en Comodoro Rivadavia, celebrada en el mediodía de este viernes se dio a conocer una nueva hipótesis que gana fuerza en la Justicia, centrada en la posibilidad de que el menor haya fallecido debido a una enfermedad respiratoria grave que no recibió atención.
Los cuidadores del niño, Altamirano y González, declararon originalmente que Ángel había pasado una jornada normal, realizando actividades recreativas y nadando en una pileta, hasta que se acostó y dejó de respirar mientras dormía.
Sin embargo, el fiscal Oribones cuestionó esta versión, afirmando que "no existe la muerte súbita cuando hablamos de una bronconeumonía", ya que esta patología presenta síntomas evidentes y un proceso de agonía que no coincide con un fallecimiento repentino e inesperado.
Las alarmantes señales de deterioro físico: que revelaron los estudios forenses
De acuerdo con los peritajes médicos incorporados a la causa, el menor presentaba señales de una afección avanzada que difícilmente pudieron pasar desapercibidas.
Primero, se detectó que Ángel presentaba una somnolencia profunda desde aproximadamente 15 días antes de su muerte. Además, señalaron que el niño debía hacer un esfuerzo respiratorio de leve a extremo para poder oxigenar su cuerpo.
Por ultimo, destacaron que, al momento de su fallecimiento, el niño pesaba solamente 19 kilogramos, lo que sugiere una mala alimentación o rechazo de comida derivado de su estado de salud.
A partir de estos datos, se busca determinar si los adultos responsables advirtieron o ignoraron deliberadamente estos síntomas. La hipótesis principal de la fiscalía es que el niño atravesó un cuadro clínico severo sin recibir la intervención médica oportuna, lo que derivaría en una posible omisión de cuidados y responsabilidades penales para sus cuidadores.