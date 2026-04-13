El desgarrador relato del papá de Ángel: "Lo torturaron, lo golpearon y lo mataron"

Tras la detención de los principales sospechosos, el papá de Ángel no solo apuntó contra los detenidos, sino también contra la Justicia.

El caso que investiga la muerte de Ángel, el nene de cuatro años que murió producto de paro cardiorrespiratorio, sumó nuevos giros en las últimas horas. Tras conocerse los resultados de la autopsia al menor, la mamá biológica del menor y su pareja fueron detenidos.

Según trascendió, el informe preliminar del Cuerpo Forense de Chubut estableció que el niño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, todos aplicados con precisión y sin lesiones en otras partes del cuerpo.

Como consecuencia de estos traumatismos craneales, Ángel sufrió un edema cerebral hemorrágico generalizado. Este cuadro provocó un deterioro progresivo de sus funciones neurológicas hasta derivar en un paro cardiorrespiratorio, que finalmente causó su muerte.

Qué dijo el papá de Ángel “Me lo sacaron de mi casa, donde vivía bien, feliz”, lamentó Luis López, en diálogo con Radio Mitre. A su vez, apuntó contra Mariela Altamirano y Maicol González, quienes serán imputados por homicidio agravado por el vínculo. “Lo torturaron, lo golpearon y lo mataron”, sentenció.

mama de angel comodoro rivadavia Detuvieron a la mamá de Ángel. Por otro lado, criticó fuertemente a la Justicia, ya que, en 2025, le dieron la tenencia a Altamirano. “Son todos culpables, la psicóloga, el juez y la defensora”, manifestó Luis. Y agregó: “Si hubieran hecho las cosas como corresponde, mi hijo estaría con vida”.