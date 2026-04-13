Horror: qué detalles arrojó la autopsia de Ángel, el niño que murió en Comodoro Rivadavia

El informe del Cuerpo Forense de Chubut determinó que la víctima presentaba múltiples traumatismos craneales que derivaron en un edema cerebral y posterior paro cardiorrespiratorio.

A medida que pasan los días, se dan más detalles de la muerte de Ángel.

La autopsia al cuerpo de Ángel, el nene de cuatro años que murió en Comodoro Rivadavia, arrojó resultados estremecedores que marcaron el rumbo de la investigación judicial. El informe preliminar del Cuerpo Forense de Chubut estableció que el niño presentaba al menos 20 golpes en la cabeza, todos aplicados con precisión y sin lesiones en otras partes del cuerpo.

Los especialistas determinaron que los impactos fueron reiterados y focalizados, lo que evidencia un patrón de agresión sistemática. Lejos de tratarse de un episodio aislado, la mecánica de las lesiones indica una violencia sostenida en el tiempo, dirigida específicamente a una zona vital del cuerpo.

Como consecuencia de estos traumatismos craneales, Ángel sufrió un edema cerebral hemorrágico generalizado. Este cuadro provocó un deterioro progresivo de sus funciones neurológicas hasta derivar en un paro cardiorrespiratorio, que finalmente causó su muerte.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que, a pesar de la brutalidad de los golpes, no se registraron fracturas óseas en el cráneo. Sin embargo, los peritos explicaron que cada impacto transmitió una energía significativa al cerebro, generando daños internos acumulativos que resultaron irreversibles.

Los forenses describieron la muerte como de origen neurológico, producto de una violencia repetida y concentrada. Cada golpe incrementó el daño cerebral hasta alcanzar un punto crítico del cual no hubo posibilidad de recuperación.