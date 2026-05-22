Comodoro Rivadavia: agravan la acusación contra la madre de Ángel López por homicidio

La investigación por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años fallecido en abril en Comodoro Rivadavia , dio un giro clave este viernes luego de que la Justicia agravara la imputación contra su madre, Mariela Altamirano. A pedido de la fiscalía, el juez Alejandro Soñis resolvió acusarla por “ homicidio agravado por el vínculo” por comisión.

De esa forma, la Justicia dejó atrás la figura anterior por la cual había sido imputada, que la señalaba por omisión.

La decisión fue tomada durante una audiencia de ampliación de la investigación, realizada de manera semipresencial, en la que también continúa imputado Michel González, pareja de Altamirano y padrastro del menor. Ambos permanecen detenidos con prisión preventiva.

El cambio en la acusación se apoyó en nuevos elementos incorporados al expediente, entre ellos el informe preliminar de la autopsia, estudios histopatológicos y conclusiones de una junta médica que analizó las causas de la muerte del niño.

Desde la fiscalía sostuvieron que existieron “acciones de maltrato” por parte de ambos acusados que agravaron el delicado cuadro de salud de Ángel. Según explicó el fiscal Facundo Oribones, hay abundante evidencia de golpes y situaciones de violencia física. Además, señaló que el niño era sometido a castigos como baños de agua fría.

Los investigadores remarcaron que la muerte se produjo por un cuadro de bronquiolitis y bronconeumonía, combinado con traumatismos craneales, en un contexto de violencia infantil sostenida. En ese marco, González seguirá imputado por “homicidio simple”, mientras que Altamirano quedó acusada de haber participado activamente en el crimen de su hijo.

“Sabían que el niño estaba mal y aun así lo privaron de asistencia”, sostuvo la fiscalía durante la audiencia.

La querella acompañó el pedido de agravamiento y celebró la nueva calificación legal. El abogado Roberto Castillo aseguró que desde el inicio de la causa consideraban que la madre tenía un rol central en las agresiones sufridas por el menor.

Informe forense

El informe forense del Cuerpo Interdisciplinario del Poder Judicial de Chubut concluyó que Ángel murió a causa de un “síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico” provocado por una infección pulmonar severa. Los especialistas detallaron que el cuadro derivó en bronquiolitis y bronconeumonía, sumado a traumatismos craneoencefálicos.

Los médicos también detectaron daños en órganos vitales provocados por falta de oxígeno, un cuadro que, según estiman, se habría extendido durante varias horas antes de que el niño recibiera asistencia.

Si bien en un principio se sospechaba que las lesiones cerebrales podían haber sido consecuencia de golpes directos o del síndrome del sacudón, los peritos aclararon que muchas de ellas se vinculan con las patologías respiratorias y el proceso de hipoxia que padecía el menor.

Ángel había sido trasladado el 5 de abril a un centro de salud en estado crítico, con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y neumonitis por inhalación de vómito. Pese a los intentos médicos por estabilizarlo, murió media hora después de sufrir un nuevo paro cardíaco.