Grave accidente con un conductor atrapado en Las Heras: importante operativo sobre la Ruta 40

El accidente entre un auto y una moto se produjo en la Ruta 40, en el distrito de El Pastal. El conductor del rodado mayor quedó atrapado y fue rescatado.

Un grave accidente se produjo la tarde de este viernes sobre la Ruta 40, en el distrito de El Pastal, Las Heras. Allí, un automóvil chocó contra una motocicleta y luego dio un vuelco, por lo que el conductor quedó atrapado en el interior y tuvo que ser rescatado. En tanto, los dos ocupantes del rodado menor sufrieron lesiones.

De acuerdo con la primera información, el siniestro se produjo pasadas las 19 cuando un Peugeot 206 bordó, conducido por un hombre, circulaba por el citado camino nacional y, por motivos que se tratan establecer, colisionó contra una motocicleta.

Producto de eso, el automóvil terminó sobre la banquina, con las ruedas hacia arriba, y su propietario se vio imposibilitado a salir del habitáculo por sus propios medios.

Amplio operativo de rescate en la Ruta 40 Al tomar conocimiento sobre esa situación, se desplazó a personal de Bomberos Voluntarios de Lavalle y también de Bomberos del Cuartel Central, dependientes de la Policía de Mendoza.

De esa manera, se logró rescatar al hombre que iba al mando del rodado mayor, quien fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) por los politraumatismos sufridos y luego tuvo que ser trasladado a un nosocomio.