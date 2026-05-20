El video del accidente en Chascomús previo a la muerte de Kevin Martínez

La muerte de Kevin Martínez, ocurrió luego de protagonizar un accidente de tránsito y ser agredido mientras agonizaba en el suelo. El video del choque.

Kevín Martínez murió en las calles de Chascomús. Los videos del accidente que desencadenó todo y de los golpes que recibió mientras esperaba ser atendido.

La ciudad de Chascomús no sale de conmoción causada tras la muerte de Kevin Martínez, un adolescente de 15 años, quien falleció luego de tener un choque y ser, presuntamente, agredido mientras agonizaba en el suelo. Recientemente, se dieron a conocer imágenes de una cámara de seguridad que captaron el momento exacto de la colisión.

El hecho ocurrió el pasado viernes en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana. Kevin viajaba junto a otro joven de 17 años en una motocicleta Honda XR 150 cuando impactaron contra un Ford Ka, el cual era conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años.

El video del choque que inició el ataque Según se ve en el video, los jovenes accidentados circulaban a gran velocidad y sin casco.

accidente chascomus

El ataque mientras esperaba a ser atendido Lo que inicialmente parecía ser un siniestro vial tomó un giro oscuro debido a la intervención de un vecino. Según la investigación, mientras Kevin esperaba la llegada de la asistencia médica, un hombre identificado como Leandro Edgardo Marzzellino lo golpeó brutalmente en la cabeza y le pisó el cuello.