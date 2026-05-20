El actor de Disney que disparó en la Villa 31 debió pedir disculpas por pedido de la Justicia

Santiago Motolo, influencer y actor de Disney, recibió una probation tras la difusión de un video en el que se lo veía disparando al aire durante una visita a la Villa 31. A partir de esto, se compartió un video del joven concientizando sobre los peligros que supone esta acción y se le impuso una multa de un millón de pesos para el Hospital Garrahan, entre otras cosas.

La investigación, que se inició tras la viralización de un supuesto “tour por la villa”, permitió identificar a Motolo como uno de los jóvenes que manipulaba armas de fuego en el lugar.

Portada - Un actor de Disney fue grabando disparando al aire en la Villa 31

En las imágenes se observa a Motolo junto a un delincuente de la zona disparando al aire con una pistola 9 milímetros, a pocos metros de una cancha de fútbol donde se encontraban jugando varios menores.}

Como parte de la resolución judicial dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°23, a cargo de Norberto Circo, el imputado debe cumplir con una serie de requisitos destinados a reparar el daño causado.

Motolo debe grabar dos videos para advertir sobre los peligros del uso de armas de fuego. El primer clip ya ha sido publicado en las redes sociales del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires.

actor disney

Además, deberá realizar el taller de “Comportamiento Ciudadano” dictado por el Consejo de la Magistratura porteño, completar 30 horas de tareas comunitarias, y donar la suma de un millón de pesos al Hospital Garrahan.

Quién es Santiago Motolo

Se trata de un streamer e influencer argentino. Entre sus trabajos más destacados se encuentran su participación en la serie "El Marginal" y en la tira juvenil de Disney, “O11CE”.

Santiago Motolo actor Disney Villa 31 Por el momento, el implicado no se pronunció al respecto. Instagram - @santimotolo

En la actualidad, volcó su carrera principalmente hacia el mundo digital y la creación de contenido. Es una figura muy activa en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, donde acumula cientos de miles de seguidores. Gran parte de su popularidad también proviene de la dinámica con su hermano, el reconocido YouTuber Fran MG, con quien colabora frecuentemente en videos de retos y vlogs de entretenimiento.