Arnold Schwarzenegger revela el hábito que sostiene su energía a los 78 años

El cuerpo cambia, pero el movimiento no se negocia. A sus 78 años, Arnold Schwarzenegger sigue entrenando casi todos los días y dejó un mensaje que recorre las redes: “Si paras, te empiezas a morir”. El actor y exfisicoculturista insiste en algo simple. No habla de cuerpos perfectos ni rutinas extremas.

Arnold Schwarzenegger entrena desde joven, pero hoy su mirada sobre el ejercicio es distinta. Ya no busca levantar el mayor peso ni perseguir marcas imposibles. El foco está en la constancia. Él mismo contó que hay días con molestias físicas, aunque igual se mueve y cumple con alguna actividad.

Entre sus consejos más repetidos aparece uno que mantiene desde hace años: entrenar por la mañana. Según explicó en varias entrevistas, si el ejercicio queda para más tarde, las obligaciones del día terminan ganando espacio. Por eso recomienda caminar, andar en bicicleta o hacer algo de fuerza apenas empieza la jornada.

Otro punto que suele remarcar tiene relación con el disfrute. Arnold cree que muchas personas abandonan porque solo piensan en bajar de peso o cambiar el cuerpo rápido. Cuando el resultado tarda o llega la frustración, dejan todo. Su idea es distinta: hacer actividad física como parte de la vida y no como castigo.

También adaptó su entrenamiento con el paso del tiempo. Hoy elige ejercicios con menos impacto para cuidar las articulaciones. Sigue usando máquinas, pedalea, nada y mantiene trabajos de fuerza. El objetivo no pasa por competir, sino por conservar movilidad y energía.