Un año del hallazgo y una incógnita intacta: qué pasó con Diego Fernández Lima

Un año se cumple este miércoles 20 de mayo del hallazgo de Diego Fernández Lima , el adolescente que desapareció en 1984 y cuyos huesos fueron encontrados recién en 2025 en el patio de la casa de su excompañero de colegio. A más de 40 años del homicidio, la sospecha sigue latente contra Cristian Graf y su familia.

El 26 de julio de 1984 Diego Fernández Lima salió de su casa en Villa Urquiza, se cruzó con un conocido y nunca más se lo vio. La preocupación de la familia empezó ese mismo día a las 20.30 cuando se decidió radicar la denuncia. No obstante, para los investigadores siempre se trató de una “fuga de hogar”, lo que llevó al estancamiento total de la causa.

Sus padres nunca descansaron, en ningún momento dejaron de buscarlo, pero recién pudieron tener respuestas 40 años después tras el macabro hallazgo de albañiles que realizaban trabajos en el patio de la vivienda en la que alguna vez vivió el artista Gustavo Cerati , ubicada sobre la avenida Congreso al 3748, en el barrio de Coghlan.

Los vecinos de Coghlan pegaron carteles en la casa de Cristian Graf

Los vecinos de Coghlan pegaron carteles en la casa de Cristian Graf

Entre lo encontrado tras el desprendimiento de tierra del terreno lindero, perteneciente a los Graf, había huesos humanos, un reloj Casio, una corbata y otros elementos que confirmaban la antigüedad.

La autopsia confirmó que la víctima murió de forma violenta y tiempo después el Equipo de Antropología Forense logró determinar que los huesos encontrados pertenecían a Diego Fernández Lima.

De manera inmediata todo apuntó a Cristian Graf y su familia, debido a que el acusado asistía al mismo colegio al que iba la víctima. Como la causa por el homicidio había prescrito por el paso del tiempo, el fiscal Martín López Perrando solicitó la indagatoria de Cristian bajo la acusación del encubrimiento del cuerpo, delito que le permitiría avanzar sobre el hecho.

Cristian Graf, sospechoso crimen Diego Cristian Graf, el principal sospechoso por el crimen de Diego Fernández. X

Durante su declaración, Cristian Graf sostuvo su inocencia, dijo no conocer a Diego Fernández Lima y hasta expuso que la causa ya está prescripta, por lo que no podía recaer ninguna acusación contra él y sus cercanos.

Pese a las pruebas, a fines de octubre de 2025 se dictó su sobreseimiento, pero un mes después sufrió un revés judicial cuando la Cámara de Apelación dio marcha atrás, declaró nulo el dictamen anterior y solicitó profundizar la investigación.

En los últimos días se conocieron la toma de nuevas testimoniales y un dato de suma importancia: se reabrió la pesquisa y ahora está caratulada como homicidio simple.

Se realizó un nuevo operativo en la vivienda del acusado, donde se llevó a cabo un análisis georradar con el objetivo de encontrar más elementos del adolescente. El resultado dio negativo.

Por ahora la causa no da respuestas claras, por lo que todavía es una incógnita sobre quién lo mató, mientras que la familia del joven ahora tiene un lugar donde poder llorarlo y seguir reclamando justicia.

La Agencia Noticias Argentinas dialogó con el entorno de Diego Fernández Lima que confirmó que no realizarán ninguna movilización o marcha, aunque sí expresó que dicha fecha “en medio de tanto dolor, es también de reencuentro”.

“Diego salió a la luz para que el mundo se entere quien es Cristian Graf, su familia y que se sepa lo que le hicieron en esa casa”, manifestó.

A su vez, se valoró sobre la labor de los investigadores: “Por suerte el fiscal está trabajando por la justicia y la verdad del caso”.