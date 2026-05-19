Guaymallén: secuestraron más de 300 gramos de cocaína y dinero durante un operativo policial

Un operativo policial realizado en Guaymallén permitió secuestrar este lunes más de 300 gramos de cocaína , más de un millón de pesos en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Una mujer quedó complicada por la incautación de la sustancia ilícita y fue puesta a disposición de la Justicia federal .

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 20.50 del citado día sobre calle Corrientes al 2.000, cuando personal de Motorizada realizaba maniobras operativas y detectaron a tres sujetos en la vía pública, en actitud sospechosa.

Al intentar identificarlos, uno de ellos escapó corriendo e ingresó a una vivienda de la zona. Minutos después, una mujer salió del interior de esa propiedad llevando un bolso tipo morral, situación que llamó la atención de los uniformados. Ante eso, solicitaron apoyo de personal femenino para concretar la requisa.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en el interior del bolso una bolsa de nylon con varios trozos compactos de color blanco, dinero en efectivo, una balanza de precisión y un teléfono celular.

Posteriormente, personal de Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ) realizó el test correspondiente, que arrojó resultado positivo para cocaína , con un peso total de 306 gramos .

Además, se secuestraron más de 1.180.000 pesos en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones, una balanza digital y un teléfono marca Motorola.

Por disposición del fiscal federal Andrés Rousset, se ordenó el secuestro de todos los elementos hallados y las actuaciones correspondientes en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

La mujer involucrada recuperó la libertad, aunque quedó citada para comparecer ante la Justicia Federal, mientras que los dos hombres quedaron sujetos a averiguación de antecedentes.