Un menor de edad fue sorprendido a bordo de una moto robada durante un control policial en Las Heras

El menor de edad manejaba una moto con pedido de secuestro por un robo agravado, denunciado en diciembre del año pasado.

Un menor de edad cayó a bordo de una moto robada la tarde de este martes en Las Heras. El adolescente, de 15 años, fue sorprendido circulando en el vehículo pedido por la Justicia durante un control policial de rutina. El vehículo fue secuestrado y el sospechoso tuvo que ser restituido a sus padre, ya que es inimputable.

El procedimiento se registró cerca de las 16.30 en la intersección de calles Sarmiento y Santa Fe, donde efectivos de Motorizada realizaban maniobras preventivas.

En ese contexto, observaron a un joven conduciendo una Corven Energy 110cc blanca y le ordenaron detener la marcha para realizar un control de rutina.

El secuestro de la moto robada Al verificar el dominio a través del sistema del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), los uniformados constataron que el rodado registraba una medida por robo agravado desde el 16 de diciembre de 2025, en el marco de un expediente judicial.

Frente a esa situación, los efectivos procedieron trasladaron al motociclista, un adolescente de 15 años, en calidad de guarda a una dependencia policial.