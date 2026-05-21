Luján de Cuyo: manejaba alcoholizado, se quedó dormido y terminó chocando contra un guardarraíl

El conductor perdió el control del vehículo sobre Ruta 40 en Luján de Cuyo e impactó contra la contención metálica. El test de alcoholemia dio 1,28 g/l.

El conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento del choque en Luján de Cuyo. (foto ilustrativa).

Un hombre de 48 años protagonizó un accidente vial durante la madrugada en Luján de Cuyo luego de perder el control del automóvil que conducía e impactar violentamente contra un guardarraíl sobre Ruta 40. El test de alcoholemia arrojó resultado positivo.

El siniestro ocurrió cerca de las 5 en inmediaciones de Ruta 40 y calle Olavarría, donde personal policial y equipos de emergencia trabajaron tras un llamado que alertaba sobre un vehículo siniestrado en la zona.

De acuerdo con información policial, el conductor de un Volkswagen Senda circulaba en sentido sur cuando aparentemente se quedó dormido al volante, perdió el dominio del rodado y terminó chocando contra la contención metálica ubicada a un costado de la ruta.

Alcoholemia positiva Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al conductor en el lugar y le diagnosticó traumatismo facial, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Posteriormente, efectivos realizaron el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado positivo de 1,28 gramos de alcohol en sangre. En el lugar también trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.