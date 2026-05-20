Cortaron parcialmente una transitada calle de Luján de Cuyo

En el marco de la construcción de la rotonda situada entre calles Aráoz y San Martín, en Luján de Cuyo, desde el municipio informaron que este jueves 21 de mayo habrá un corte parcial en la zona . Según detallaron, la medida responde a los trabajos vinculados "a la colocación de nuevos dispositivos ViaStop y obras complementarias de ordenamiento vial".

Según informaron desde la comuna, este jueves 21 de mayo se llevará a cabo un corte parcial de media calzada sobre calle San Martín, en sentido norte-sur, a la altura de la intersección con Aráoz. El horario indicado es de 8 a 14 horas. Además, se detalló que el ingreso solo permanecerá habilitado para frentistas.

En ese marco, desde el municipio le solicitaron a los ciudadanos que circulen por la zona que lo hagan "con máxima precaución".

Durante la jornada de este jueves está previsto que se avance con la incorporación de infraestructura cuya finalidad es reducir la velocidad de circulación, ordenar maniobras vehiculares y mejorar la convivencia entre automóviles, transporte público, peatones y ciclistas.

En paralelo, también se trabajará en la colocación de nuevos dispositivos ViaStop. Según informaron desde el municipio, "el proyecto integral contempla la construcción de una nueva rotonda moderna, mejoras urbanas, iluminación LED, forestación y elementos de seguridad vial que transformarán el ingreso a Mayor Drummond y optimizarán la conectividad de toda la zona".

rotonda en Luján Por los trabajos en la zona donde estará la nueva rotonda se solicita que los ciudadanos circulen con precaución. Municipalidad de Luján de Cuyo

Las recomendaciones para este jueves

Ante las dificultades que se pueden presentar para circular por la zona, desde la comuna recomendaron utilizar vías alternativas para evitar demoras. En ese sentido, quienes circulen de norte a sur pueden desviarse por Pueyrredón, Álzaga y Almirante Brown.

Por su parte, quienes transiten por Aráoz hacia San Martín, podrán continuar por la misma arteria vial, aunque con precaución.

cortes en Luján Este jueves, de 8 a 14 habrá corte parcial en la zona de calles San Martín y Aráoz. Municipalidad de Luján

Una rotonda clave para mejorar el tránsito en la zona

Actualmente, este sector representa uno de los puntos de mayor complejidad vial de Luján de Cuyo, debido a la convergencia de importantes flujos vehiculares provenientes de distintas zonas.

Para resolver esta problemática, el proyecto contempla la construcción de una "rotonda moderna con divisorios de carriles, anillo perimetral de circulación y cordones montables", permitiendo una mejor convivencia entre vehículos particulares, transporte público y tránsito pesado. Además, se incorporará un aro de hormigón tras-vasable para optimizar la maniobrabilidad de camiones y servicios de gran porte.

La intervención también incluirá nueva iluminación LED de alta eficiencia energética, forestación xerófila de bajo consumo hídrico, bolardos de protección, tratamientos urbanos y letras corpóreas representativas del ingreso a Mayor Drummond, reforzando no solo la seguridad vial sino también la identidad urbana del distrito.