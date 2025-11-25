Tras la fuerte pelea entre Gustavo Méndez y Amalia Guiñazú, el periodista de El Trece hizo un radical pedido

Después de la tensa discusión en vivo, el conflicto escaló fuera de cámara. Uno de los panelistas contactó a su letrado y realizó una polémica petición.

El tenso momento al aire que desencadenó la crisis interna en el programa de Moria Casán. Foto: captura de pantalla El Trece / Instagram: @mecomprendezmendez

La atmósfera en los pasillos de El Trece se ha vuelto algo tensa tras el feroz enfrentamiento que tuvo lugar el pasado viernes en La Mañana con Moria. Lo que comenzó como un debate sobre la familia de Marcelo Tinelli derivó en una grieta insalvable entre Gustavo Méndez y Amalia Díaz Guiñazú, llevando la situación al límite. Según trascendió en las últimas horas, la producción intentó mediar organizando una reunión de urgencia que finalmente no se concretó, dejando expuesta la gravedad de la ruptura profesional entre las partes.

El fuerte cruce al aire entre Gustavo Méndez y Amalia Díaz Guiñazú Picante cruce al aire entre dos panelistas del programa de Moria Casán Picante cruce al aire entre Gustavo Méndez y Amalia Guiñazú en el programa de Moria Casán. Video: El Trece El tenso cruce no quedó solo en el piso del canal, sino que se trasladó al ámbito legal y logístico. Alejandro Castelo, a través del streaming de Jotax Digital, reveló los detalles de la postura inflexible que ha adoptado el periodista agredido. Al llegar a El Trece, y ante la consulta de los productores sobre su estado de ánimo, la solicitud del panelista fue tajante para evitar cualquier interacción: “Cuando Gustavo llega hoy la producción le preguntó cómo estaba, cómo se sentía y él lo único que pidió es sentarse lo más lejos posible, ‘no quiero ningún tipo de ida y vuelta con mi compañera’”.

La indignación del comunicador radica en acusaciones de supuestos malos tratos vertidas por su colega, algo que él niega rotundamente y por lo cual exige una retractación inmediata para no elevar la disputa a tribunales. Según explicó Castelo, la estrategia es el silencio absoluto hasta obtener una reparación pública: “Gustavo habló con su abogado por las declaraciones que hizo Amalia en este programa, está recontra caliente, no le va a dirigir la palabra en todo el año, salvo que ella salga en un programa y aclare lo que dijo de los insultos en el corte”.

El inesperado apoyo hacia Gustavo Méndez tras el escándalo Los detalles del fuerte cruce entre Gustavo Méndez y Amalia Guiñazú Los detalles del fuerte cruce entre Gustavo Méndez y Amalia Guiñazú. Video: Jotax Digital Mientras la tensión domina el ciclo conducido por Moria Casán, las alianzas comienzan a tejerse fuera del aire. El periodista no solo busca limpiar su imagen exigiendo “unas disculpas públicas respecto a lo que dijo en este programa el viernes, cuando habló de insultos y de destratos”, sino que también ha recibido el respaldo de otras figuras del medio que han tenido roces previos con la misma compañera.