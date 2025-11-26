Yanina Latorre apuntó contra José Luis Rodríguez por el escándalo en el avión

La conductora de América opinó sobre la situación que tiene al artista como protagonista.

José Luis Rodríguez, mejor conocido como "El Puma", fue protagonista de una fuerte discusión con la tripulación de un avión que se encontraba cubriendo la ruta entre Ecuador y Miami. Tras la situación, el artista fue expulsado de la aeronave y Yanina Latorre opinó fuertemente.

La versión del cantante fue que tuvo un "encontronazo" con una persona de la tripulación que no lo trató "bien", y que intentó pedir disculpas en varias ocasiones. Sin embargo, el piloto tomó la decisión de expulsarlo del avión, alegando que el artista había sido "grosero" con el personal.

Lo cierto es que, tras la viralización del episodio, Yanina Latorre fue una de las que criticó duramente a José Luis Rodríguez: "En esto no lo voy a bancar al Puma. Cuando vos viajás en avión, ya sea en económica o en primera, no podés poner nada en el piso porque el despegue y el aterrizaje son el momento más peligroso".

"Si hay valijas o cosas en el piso, hay un problema para que la gente pueda escapar", expresó la conductora de Sálvese Quien Pueda. La panelista de LAM se mostró molesta por la actitud del artista y dejó en claro que "es un caprichoso el Puma Rodríguez".