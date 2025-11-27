Yanina Latorre hizo un filoso análisis de la relación de la China Suárez con Mauro Icardi: "El fiscaliza la nota"

La reconocida especialista en espectáculos encendió la polémica analizando el vínculo amoroso de la famosa actriz y el futbolista.

La conductora y panelista Yanina Latorre protagonizó un fuerte debate en la pantalla chica al analizar el vínculo amoroso de una de las parejas más mediáticas del espectáculo, la China Suárez y Mauro Icardi. Los comentarios, emitidos en el programa Sálvese Quien Pueda (América TV), se centraron en una supuesta y sorprendente falta de independencia por parte de la artista, generando una ola de reacciones en redes sociales. El punto central del análisis fue cómo se gestionan las apariciones públicas de la intérprete, lo que sugiere un patrón de control inédito en su vida profesional.

Latorre reveló detalles sobre la organización de la aparición pública, lo que le permitió elaborar una hipótesis sobre la dinámica de la pareja. “Yo avizoro algo tóxico, la nota iba a ser ayer y como Icardi tenía que ir al médico o un entrenamiento, la suspendieron. Y la hicieron hoy para que esté él”, disparó la conductora, dando a entender que la presencia del deportista era una condición implícita para la realización de la premiere.

La verdad detrás de las declaraciones de Yanina Latorre Polémica: Yanina Latorre asegura que Mauro Icardi "fiscaliza" a la China Suárez y duda de su independencia Polémica: Yanina Latorre asegura que Mauro Icardi "fiscaliza" a la China Suárez y duda de su independencia. Video: SQP (América TV) La sorpresa de la comunicadora radicó en que el jugador no tenía previsto coprotagonizar la entrevista, sino que su papel parecía ser más bien el de un observador, lo que la llevó a una conclusión tajante. “Yo entendí que Icardi iba a salir al aire con ella. No iban a dar la nota juntos. Él está fiscalizando la nota. Ella no habla en público si él no está”, aseveró Latorre. Esta situación contrasta con el perfil que la China Suárez siempre proyectó ante el público y la prensa, caracterizado por la autosuficiencia y la capacidad de decisión sobre su propia carrera.

La China Suárez y la fuerte lectura de la dependencia emocional La China y MAuro en ODP La actriz y el futbolista, bajo la lupa por la presunta dinámica de dependencia emocional de su relación. Foto: Prensa El trece El señalamiento sobre la autonomía de la actriz se intensificó al recordar su discurso habitual de libertad personal. “Una piba que siempre dijo que era libre, empoderada, que decidía, raro”, reflexionó Yanina Latorre, visiblemente extrañada por el cambio. La periodista Majo Martino se sumó al análisis, reforzando la perspectiva de su colega y describiendo la conducta de la China con una terminología psicológica. “Está dependiente emocional”, consideró. Además, Latorre aportó un antecedente: “En la nota de Moria pidió tenerlo enfrente”, evidenciando que esta supervisión no sería un evento aislado.