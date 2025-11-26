La China Suárez liquidó a Wanda Nara en una entrevista con Puro Show: "Nunca fui su amiga"
La actriz se refirió a la mediática empresaria en el programa de El Trece, desmintiendo lazos de amistad y opinando sobre las campañas negativas en redes.
Una de las actrices más polémicas decidió poner fin a meses de especulaciones y silencio autoimpuesto. La China Suárez eligió Puro Show (El Trece) para abordar frontalmente un tópico que había evitado sistemáticamente: la figura de Wanda Nara. La artista, conocida por mantener una postura reservada tras la explosión del escándalo mediático, optó por una claridad inusual al referirse a la empresaria, desmantelando la barrera de distancia que había caracterizado sus interacciones públicas previas.
Durante su reciente participación televisiva, la artista fue confrontada con versiones que circulan en el mismo ciclo sobre un supuesta "ejército de trolls de Wanda". Esta terminología alude a la presunta coordinación de fanáticas de la conductora de Telefe, con el fin de generar un aluvión de comentarios difamatorios en las plataformas digitales de la actriz. Al ser consultada directamente sobre el impacto que tiene saber que la ex de su pareja estaría vinculada a orquestar ataques en redes, o si sus amistades estarían detrás, la respuesta de China Suárez fue más de pena que de enojo. “A mí me da lástima en general, no es algo que me enoje o me dé bronca. Es penoso tener que vivir tu vida pendiente de hacerle daño a otra persona, encima debe gastar plata porque gratis no debe ser”, citó, sugiriendo un costo económico en la supuesta operación de difamación.
La posibilidad de un encuentro casual con la mediática fue otro de los puntos candentes que la artista abordó con total certeza. Al ser preguntada sobre cómo reaccionaría ante tal situación, la actriz argentina fue tajante, cerrando la puerta a cualquier tipo de acercamiento o declaración sensacionalista. “No le diría nada a Wanda si me la cruzo, no me van a sacar ningún título respecto a ese tema”, enfatizó, poniendo el foco en lo que considera un tratamiento desigual por parte de la prensa.
Las contundentes declaraciones de La China Suárez: el juego de los medios
La ex Casi Ángeles argumentó que, independientemente de su postura o veracidad de sus declaraciones, existe una predisposición en ciertos ámbitos periodísticos a favorecer la versión de la contraparte. “Yo, diga lo que diga, hay muchos medios que están siempre pensando qué conviene, estar del lado de la parte que habla siempre y estar en contra de la parte que no habla”, deslizó, acusando a algunos medios de priorizar la narrativa de la empresaria. Esta aseveración subraya su percepción de ser la parte silenciada en el conflicto mediático.
Finalmente, la China buscó desmantelar de raíz la idea de que alguna vez existió un vínculo afectivo entre ellas, un rumor que se avivó especialmente por una interacción en un vivo de Instagram durante la época de la cuarentena, mucho antes de que se detonara el conflicto conocido como "Wandagate". Ella minimizó este episodio, comparándolo con un saludo cotidiano en la red, y remarcó la diferencia entre una interacción digital y un lazo de amistad genuino: “El problema es que en este ambiente si le contesto una historia a alguien ya piensan que somos amigos. ¿En qué momento la amistad es eso?”. Con un tono de fastidio palpable, la artista selló el tema con una frase concluyente: “Nunca fuimos amigas”, sentenciando que la supuesta camaradería nunca fue real.