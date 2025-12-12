Revelaron que la peor enemiga de Yanina Latorre podría entrar a MasterChef junto con ella: de quién se trata

La conductora de SQP ingresó de emergencia al famoso reality de cocina. Un cruce inesperado y el regreso de una antigua rival agitarían la competencia.

La dinámica de MasterChef Celebrity en Telefe acaba de experimentar un giro sísmico con la incorporación de una figura conocida por su lengua filosa en el panorama televisivo. Esta mañana, Yanina Latorre se sumó oficialmente a las grabaciones del popular reality show en calidad de reemplazo. Su participación se debe a la ausencia de Maxi López, quien viajó a Suiza para estar presente en el nacimiento de su hijo Lando. Si bien el motivo de la sustitución es legítimo, la llegada de la panelista anticipa una ola de tensión, dada su historia de desencuentros con figuras clave del programa, incluyendo a la propia conductora, Wanda Nara.

Yanina Latorre al ruedo: la interna con la Joaqui y el rol de jurado La Joaqui La cantante habría tenido un fuerte roce con Yanina Latorre en el primer día de grabación. Foto: captura de video / Telefe. A pesar de su reciente aterrizaje en el set, la mediática no tardó en ser protagonista de los primeros roces. Fuentes internas de la productora, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, confirmaron el itinerario de grabación para este viernes y los próximos 15 y 16 de diciembre. Pero el verdadero escándalo estalló al conocerse detalles de la jornada inaugural. Según trascendió desde la cuenta de X de Intrusos, Latorre protagonizó un fuerte cruce con una de las participantes más singulares del ciclo. "Yanina Latorre arrancó con las grabaciones de Masterchef, tuvo un cruce con La Joaqui y el lunes va a estar en el jurado Maru Botana", se informó en la red social.

Maru Botana se suma al jurado y aviva la llama del conflicto MasterChef Celebrity: la llegada de Yanina Latorre desata la tormenta en el set de grabaciones MasterChef Celebrity: la llegada de Yanina Latorre desata la tormenta en el set de grabaciones. Video: Intrusos (América TV) El plato fuerte, y lo que promete ser un verdadero golpe de rating, es la movida estratégica para el próximo lunes. La producción de Telefe ha cursado una invitación a Maru Botana para desempeñarse como jurado invitada. Esta decisión no es casual y capitaliza una rivalidad de larga data. Ambas figuras han mantenido un enfrentamiento público durante años, una guerra fría de la que los medios se han hecho eco repetidamente.

maru botana Maru Botana sería jurado invitada en MasterChef tras el ingreso de Yanina Latorre. Foto: Archivo MDZ El ingreso de la pastelera al estrado culinario fuerza un encuentro inédito entre las dos mujeres, quienes hasta ahora habían evitado compartir un mismo espacio televisivo. La expectativa crece por ver cómo se desarrollará este tenso cara a cara en vivo, con el condimento adicional de que Latorre estará cocinando bajo la mirada crítica de su peor enemiga.