Revelaron cuál será el futuro laboral de Marixa Balli tras la finalización de MasterChef: "Se suma a..."

Tras su paso por el reality de Telefe, un conocido conductor dio la primicia que sorprendió a todos respecto al nuevo trabajo que le espera a la Cachaca.

La trayectoria mediática de Marixa Balli toma un giro totalmente inesperado tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). Luego de meses de intensa competencia en el reality gastronómico, la artista tiene un destino televisivo ya pautado, una primicia que descolocó a la farándula. El encargado de ventilar esta información, que confirma el nuevo rumbo de la popular figura, fue el periodista Ángel de Brito, a través de su programa en Bondi Live.

La despedida de Balli de América TV para integrarse al desafío de MasterChef Celebrity se dio en un contexto de paz y armonía, aunque la relación con su excompañera de LAM, Yanina Latorre, terminó con cierta tensión tras una serie de cruces mediáticos. Casualmente, los caminos profesionales de ambas se cruzarán nuevamente, ya que la conductora de SQP (América TV) se prepara para sustituir a Maxi López en el reality conducido por Wanda Nara. No obstante, el principal foco de atención es dónde continuará su carrera Marixa una vez que finalice su participación en el certamen culinario de Telefe.

El inesperado pase de Marixa Balli a Telefe: de la cocina de MasterChef a panelista estrella. Video: Bondi Live En una revelación hecha pública en su programa de streaming, De Brito compartió detalles que eran un secreto a voces en los pasillos de los canales. "Voy a anunciar en primicia cuál va a ser el destino laboral de la señora Marixa Balli", expresó el conductor. La noticia, que sacudió la programación de Telefe, confirma que la exvedette se convertirá en panelista, aunque no en el programa que inicialmente se rumoreaba.

De MasterChef Celebrity a Cortá por Lozano Verónica Lozano conduce "Cortá por Lozano" por Telefe. Foto: Captura de video Telefe Verónica Lozano conduce "Cortá por Lozano" por Telefe y tendrá a Marixa Balli como panelista en 2026. Foto: Captura de video Telefe El periodista confirmó que la incorporación de Balli será a partir del mes de febrero, sumándose al equipo del ciclo vespertino que conduce Verónica Lozano. Si bien Georgina Barbarossa había manifestado interés en sumarla a su magazine, la disputa interna por la figura fue ganada por la otra gran conductora del canal. "Está confirmado que Marixa una vez que termine su participación en MasterChef Celebrity va a ser panelista de Telefe. La quería Georgina Barbarossa para su programa, pero Georgi lamento decirte que no será así, y que se la quedó tu enemiga, Verónica Lozano", afirmó De Brito. Acto seguido, concluyó su anuncio enviando buenos deseos a la futura panelista: "Vero Lozano se queda con Marixa ´Cachaca´ Balli que desde febrero se suma a ´Cortá por Lozano´".