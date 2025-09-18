Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli tras sus dichos sobre su presencia en los Premios Martín Fierro

La panelista de canal América no dejó pasar el comentario que hizo su excompañera de equipo respecto a su asistencia en la mesa de LAM en la ceremonia.

Nuevamente la polémica ha irrumpido entre la picante conductora y la carismática panelista, demostrando que los rencores lejos de disiparse, pueden avivarse en cualquier instante. El detonante en esta ocasión fue una declaración de Marixa Balli respecto a su posible asistencia a la gala de los Premios Martín Fierro, donde el programa LAM (América TV) está nominado. Sus dudas sobre si estar o no en la mesa de angelitas, argumentando necesitar una autorización de su nuevo canal, Telefe, no le cayeron bien a la líder de SQP (América TV).

Esta justificación fue recibida con absoluta incomprensión por parte de Yanina Latorre, quien interpretó las palabras de su excompañera como una falta de compromiso y una clara muestra de desapego. La especialista en espectáculos destacó que el evento es una celebración de toda la industria televisiva, abierta a todos los invitados, sin que exista requisito alguno de pedir consentimiento a un empleador, más aún cuando ese mismo canal es el organizador de la ceremonia.

Captura de pantalla (232) Yanina Latorre no pudo contener su enojo al recapitular las palabras de Marixa Balli sobre su presencia en la mesa de LAM en los Premios Martín Fierro. Foto: Captura pantalla SQP (América TV)

La reacción de la presentadora fue visceral y cargada de reproches hacia el pasado compartido. “No sé por qué Ángel le perdonó la vida. Es una desagradecida a nivel mil puntos. Nos odia. Se fue de LAM porque me odia a mí, a él, a todos”, aseguró Yanina Latorre, dejando en evidencia la profundidad del conflicto personal que subyace tras la decisión profesional de Balli de abandonar el programa.

La fuerte indignación de Yanina Latorre con Marixa Balli Yanina Latorre liquidó a Marixa Balli en SQP tras sus llamativas declaraciones Yanina Latorre liquidó a Marixa Balli en SQP tras sus llamativas declaraciones. Video: SQP (América TV)