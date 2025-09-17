La conductora de América no dudó en arremeter contra la ex Gran Hermano y la fulminó en su programa.

Una nueva guerra judicial se desató en las últimas horas en el mundo de la televisión y el espectáculo de nuestro país. Las protagonistas principales de este hecho son nada más ni nada menos que Romina Uhrig (ex Gran Hermano) y la conductora de América, Yanina Latorre.

En "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve) compartieron la información: "Lo que tengo en en mis manos es una querella por injurias que Romina Maricel Uhrig le inicia a Yanina Aruzza Aramburu, conocida para todos como Yanina Latorre", comenzó contando Débora D'amato. El letrado de la ex GH se comunicó con la periodista y le comentó que " Yanina ni nadie tiene derecho a menoscabar o insultar a nadie, habla de libertad de expresión y la confunde con insultar o degradar el honor de cualquier persona".

Fue esa última frase la que hizo estallar a la conductora de América: "Qué honor puedo degradar cuando ya lo tenés degradado por corrupta. Una persona acusada por enriquecimiento ilícito, procesada, imputada, que está en causa de testaferros... Qué honor puedo manchar, lo tiene manchado sola al honor".

Video: Yanina Latorre destrozó a Romina Uhrig Romina Uhrig llevará a la Justicia a Yanina Latorre y la conductora la destrozó

"Nadie honesto pide no cruzarse con alguien, cuando alguien no tiene que esconder y sabe defenderse no pide no cruzarse, nadie honesto está procesado, es verdad existe la presunción de la inocencia, pero cuando te procesan hay un juez que tiene pruebas suficientes que podés estar incurriendo en un delito", sostuvo Latorre. Pero esto no terminó allí y fue por más.