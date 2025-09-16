Yanina Latorre fulminó a Nancy Pazos tras el furioso insulto contra Mariana Brey

La conductora de América fue contundente con su opinión sobre la pelea que acaparó la atención del mundo de la televisión.

Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un feroz cruce en "A la Barbarossa" (Telefe) en medio del debate por el discurso que llevó a cabo Javier Milei en la noche del lunes respecto al presupuesto para el año 2026. La discusión creció y la conductora de C5N terminó insultando a su compañera.

Mariana se expresó contra el pensamiento de su compañera y fue tajante: "Sos de la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave". Este comentario la enojó a Pazos, quien no dudó en responder: "¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotud* diciéndome golpista".

Por supuesto que Yanina Latorre opinó fuertemente en "Sálvese Quien Pueda" (América): "Hay algo que Brey le genera a Pazos y que la tiene enloquecida. Yo la padecí un año a Nancy, la pasé mal porque te ataca, te reta y te interrumpe... A Mariana la vi angustiada, ella me lo niega".

Video: Yanina Latorre apuntó contra Nancy Pazos Yanina Latorre fulminó a Nancy Pazos tras el cruce con Mariana Brey tras el cruce en Telefe

También subrayó que "creo que Nancy forma parte del kirchnerismo... Es como Dady Brieva, que quería que Macri no llegara a término para que vuelva Cristina y ella quiere lo mismo". En otra parte de su opinión sostuvo que "cuando la veo a Nancy quiero ser libertaria, me dan ganas de abrazar a Milei y defenderlo. Tiene una obsesión con que a Milei le vaya mal".