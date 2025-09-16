Nancy Pazos rompió el silencio tras el escandaloso cruce con Mariana Brey

La panelista del "canal de la familia" fue muy criticada y aprovechó su programa de radio para realizar un contundente descargo.

Nancy Pazos y Mariana Brey volvieron a protagonizar un tenso enfrentamiento en el programa de Georgina Barbarossa. Todo ocurrió mientras estaban debatiendo por el discurso que brindó el presidente Javier Milei el lunes en la noche.

En la discusión, Mariana Brey trató a Pazos de "golpista", por considerar que integra el grupo de gente que pretende que Milei "no llegue a octubre". En ese sentido, la panelista expresó que "sos de la oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato y eso es grave".

En el momento en que Georgina intentó interceder para evitar que la discusión siga creciendo, Pazos subrayó: "Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotud* y no, pero qué pasa". Luego de lo ocurrido al aire, Nancy aprovechó su programa de radio para defenderse y hacer su correspondiente descargo.

Video: el descargo de Nancy Pazos tras insultar a Mariana Brey Nancy Pazos rompió el silencio tras el escandaloso insulto que le propinó a Mariana Brey

"Me he hecho cargo de defenderme como tenía que hacerlo, no es gratuito que te acusen de algo absolutamente injusto, pero en estos tiempos acontece y a veces pasa", comenzó diciendo. Además, agregó: "Los debates, uno no los elige, aparecen. Atrás de un canal de televisión hay un montón de gente igual, más o menos confundida que mis compañeras y compañeros de equipo".