Nazarena Di Serio es una de las periodistas jóvenes que tiene la pantalla de El Trece. La comunicadora se desempeña en el noticiero del mediodía junto a Luis Otero, Sandra Borghi y un excelente equipo y en la edición de este martes, la emoción invadió a la comunicadora.

Nazarena presentó un tema que conmovió a todos y que tiene que ver con la ayuda que le brinda una hija a su papá: "Ella estudia medicina, saben lo que es estudiar medicina, el tiempo que conlleva y la responsabilidad que tiene. Sin embargo, aun así se le ocurrió una idea y trata de ayudarlo".

Abril decidió comenzar a cocinar budines y salir junto a su padre a vender por las calles de Buenos Aires: "Mi papá un día antes empezó a sacar fiado y me puse mal. Digo por qué no salimos a vender, aunque sea para tener plata, porque él cuando sacaba fiado el sueldo quedaba ahí".

Video: Nazarena Di Serio se emocionó por la historia de una joven Nazarena Di Serio, periodista de El Trece, lloró en vivo por la historia de una joven: "Me siento identificada"

Mientras Abril y Salvador relataban su conmovedora historia de superación en El Trece, se podía ver cómo a Nazarena la iba poco a poco invadiendo una emoción. Cuando cortaron la comunicación, Sandra Borghi se dio cuenta de lo que le pasaba a su compañera y allí contó su experiencia: "Me siento muy identificada. Me pasó con mi vieja, salíamos a la calle a vender sahumerios juntas".