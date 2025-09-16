Nazarena Di Serio, periodista de El Trece, lloró en vivo por la historia de una joven: "Me siento identificada"
La comunicadora se encontraba al aire cuando la emoción la invadió por completo.
Nazarena Di Serio es una de las periodistas jóvenes que tiene la pantalla de El Trece. La comunicadora se desempeña en el noticiero del mediodía junto a Luis Otero, Sandra Borghi y un excelente equipo y en la edición de este martes, la emoción invadió a la comunicadora.
Nazarena presentó un tema que conmovió a todos y que tiene que ver con la ayuda que le brinda una hija a su papá: "Ella estudia medicina, saben lo que es estudiar medicina, el tiempo que conlleva y la responsabilidad que tiene. Sin embargo, aun así se le ocurrió una idea y trata de ayudarlo".
Abril decidió comenzar a cocinar budines y salir junto a su padre a vender por las calles de Buenos Aires: "Mi papá un día antes empezó a sacar fiado y me puse mal. Digo por qué no salimos a vender, aunque sea para tener plata, porque él cuando sacaba fiado el sueldo quedaba ahí".
Video: Nazarena Di Serio se emocionó por la historia de una joven
Mientras Abril y Salvador relataban su conmovedora historia de superación en El Trece, se podía ver cómo a Nazarena la iba poco a poco invadiendo una emoción. Cuando cortaron la comunicación, Sandra Borghi se dio cuenta de lo que le pasaba a su compañera y allí contó su experiencia: "Me siento muy identificada. Me pasó con mi vieja, salíamos a la calle a vender sahumerios juntas".
"Cuesta, pero se puede y es difícil, es un bajón pasar eso, pero se puede", terminó expresando la periodista con la voz totalmente quebrada y los ojos llorosos por recordar su propia historia que revivió con el relato que llevó a la pantalla de El Trece la joven junto a su papá. Para cambiar el aire intentó leer los mensajes de los televidentes pero no pudo y la conductora fue quien la ayudó.