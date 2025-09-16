Presenta:

Alejandro Sanz en Argentina: esto cuesta ver al artista español en sus tres fechas y todos los detalles

Salió la preventa y los fanáticos se volvieron locos. Si querés tu entrada, no tenés una, sino tres opciones para ajustar tu bolsillo. Todo a saber en esta nota.

Julieta Navarro

Julieta Navarro

Alejandro Sanz en Argentina. Créditos: Archivo MDZ

Alejandro Sanz confirmó tres fechas en la Argentina para marzo: 4/3 en Rosario (Autódromo), 6/3 en Buenos Aires (Campo de Polo) y 8/3 en Córdoba (Kempes). Si pensás ir, tené en cuenta que los precios varían según provincia y la diferencia entre campo y platea/VIP es grande, así que conviene decidir rápido las entradas.

Antes de comprar, siempre chequeá el desglose final en la ticketera (los precios llevan “+ SC”, es decir cargo por servicio), confirmá la ubicación exacta y las condiciones de cambio/devolución, y evaluá si te conviene la preventa en cuotas para estirar el pago. A continuación, los precios por provincia y modos de pago.

Alejandro Sanz en Argentina. Créditos: Archivo MDZ

Precios para ver Alejandro Sanz

En Buenos Aires

La preventa Santander Visa arranca el martes 16 de septiembre a las 15:00 con el beneficio de 6 cuotas sin interés (exclusivo vía MODO). La venta general empieza el miércoles 17 a las 15:00, con todos los medios habilitados a través de MODO y Mercado Pago. La ticketera oficial es Enigmatickets.com.

  • VIP Platino: $210.000 + SC

  • VIP Oro: $190.000 + SC

  • VIP: $160.000 + SC

  • Platea preferencial (Oeste / Este): $170.000 + SC

  • Platea Oeste / Este: $140.000 + SC

  • Platea C: $110.000 + SC

  • Platea S/N A y B: $85.000 + SC

  • Campo de pie: $65.000 + SC

image
Alejandro Sanz para Buenos Aires. Créditos: X /AlejandroSanz

En Rosario

Preventa disponible el 16/9 a las 15 hs exclusiva con Santander y Visa, en hasta 6 cuotas sin interés. Entradas en Mitre 737, boletería de Metropolitano y en turboentrada.com

  • VIP A-B-E-F: $195.000 + SC

  • VIP FANS C-D: $210.000 + SC

  • GOLD G-H-K-L: $155.000 + SC

  • PLATINUM I-J: $175.000 + SC

  • PREFERENCIAL M-N-Q-R: $115.000 + SC

  • SILVER O-P: $135.000 + SC

  • PLATEA S-T-U-V-W-X: $95.000 + SC

  • GENERAL DE PIE: $60.000 + SC

image
Alejandro Sanz en Rosario. Créditos: X / turboentrada.com

En Córdoba

Preventa disponible el 16/9 a las 15 hs exclusiva con Santander y Visa, en hasta 6 cuotas sin interés a través de edenentradas.ar

  • Campo K-L: $220.000 + SC

  • Campo J-M: $180.000 + SC

  • Campo I-N: $160.000 + SC

  • Platea baja D-E: $160.000 + SC

  • Platea baja C-F: $130.000 + SC

  • Platea baja B-G: $110.000 + SC

  • Platea alta: $85.000 + SC

image
Alejandro Sanz en Córdoba. Créditos: X / edenentradas.ar

Ligeras recomendaciones

  • Si lo que prima es precio: comprá en Rosario: tiene la general más barata a 60 mil pesos y plateas competitivas.

  • Si querés estar cómodo sin pagar el tope: buscá plateas S/N o platea estándar en Buenos Aires o Rosario (entre 85 mil y 95 mil pesos), tienen mejor relación precio/comodidad.

  • Si lo que importa es ubicación premium: las entradas top están parecidas entre Campo Polo y Autódromo de Rosario (195–210 mil pesos); el show en Córdoba sube un poco más el tope (220 mil pesos).

  • Siempre verificá el costo de servicio en la ticketera: el cargo por servicio puede sumar un 10–25% al total final y cambiar la conveniencia real.

