Alejandro Sanz en Argentina: esto cuesta ver al artista español en sus tres fechas y todos los detalles

Alejandro Sanz confirmó tres fechas en la Argentina para marzo : 4/3 en Rosario (Autódromo) , 6/3 en Buenos Aires (Campo de Polo) y 8/3 en Córdoba (Kempes) . Si pensás ir, tené en cuenta que los precios varían según provincia y la diferencia entre campo y platea/VIP es grande, así que conviene decidir rápido las entradas.

Antes de comprar, siempre chequeá el desglose final en la ticketera (los precios llevan “+ SC”, es decir cargo por servicio ), confirmá la ubicación exacta y las condiciones de cambio/devolución, y evaluá si te conviene la preventa en cuotas para estirar el pago. A continuación, los precios por provincia y modos de pago .

La preventa Santander Visa arranca el martes 16 de septiembre a las 15:00 con el beneficio de 6 cuotas sin interés (exclusivo vía MODO ). La venta general empieza el miércoles 17 a las 15:00 , con todos los medios habilitados a través de MODO y Mercado Pago . La ticketera oficial es Enigmatickets.com.

image Alejandro Sanz para Buenos Aires. Créditos: X /AlejandroSanz

En Rosario

Preventa disponible el 16/9 a las 15 hs exclusiva con Santander y Visa, en hasta 6 cuotas sin interés. Entradas en Mitre 737, boletería de Metropolitano y en turboentrada.com

VIP A-B-E-F: $195.000 + SC

VIP FANS C-D: $210.000 + SC

GOLD G-H-K-L: $155.000 + SC

PLATINUM I-J: $175.000 + SC

PREFERENCIAL M-N-Q-R: $115.000 + SC

SILVER O-P: $135.000 + SC

PLATEA S-T-U-V-W-X: $95.000 + SC

GENERAL DE PIE: $60.000 + SC

image Alejandro Sanz en Rosario. Créditos: X / turboentrada.com

En Córdoba

Preventa disponible el 16/9 a las 15 hs exclusiva con Santander y Visa, en hasta 6 cuotas sin interés a través de edenentradas.ar

Campo K-L: $220.000 + SC

Campo J-M: $180.000 + SC

Campo I-N: $160.000 + SC

Platea baja D-E: $160.000 + SC

Platea baja C-F: $130.000 + SC

Platea baja B-G: $110.000 + SC

Platea alta: $85.000 + SC

image Alejandro Sanz en Córdoba. Créditos: X / edenentradas.ar

Ligeras recomendaciones