Alejandro Sanz en Argentina: esto cuesta ver al artista español en sus tres fechas y todos los detalles
Salió la preventa y los fanáticos se volvieron locos. Si querés tu entrada, no tenés una, sino tres opciones para ajustar tu bolsillo. Todo a saber en esta nota.
Alejandro Sanz confirmó tres fechas en la Argentina para marzo: 4/3 en Rosario (Autódromo), 6/3 en Buenos Aires (Campo de Polo) y 8/3 en Córdoba (Kempes). Si pensás ir, tené en cuenta que los precios varían según provincia y la diferencia entre campo y platea/VIP es grande, así que conviene decidir rápido las entradas.
Antes de comprar, siempre chequeá el desglose final en la ticketera (los precios llevan “+ SC”, es decir cargo por servicio), confirmá la ubicación exacta y las condiciones de cambio/devolución, y evaluá si te conviene la preventa en cuotas para estirar el pago. A continuación, los precios por provincia y modos de pago.
Te Podría Interesar
Precios para ver Alejandro Sanz
En Buenos Aires
La preventa Santander Visa arranca el martes 16 de septiembre a las 15:00 con el beneficio de 6 cuotas sin interés (exclusivo vía MODO). La venta general empieza el miércoles 17 a las 15:00, con todos los medios habilitados a través de MODO y Mercado Pago. La ticketera oficial es Enigmatickets.com.
VIP Platino: $210.000 + SC
VIP Oro: $190.000 + SC
VIP: $160.000 + SC
Platea preferencial (Oeste / Este): $170.000 + SC
Platea Oeste / Este: $140.000 + SC
Platea C: $110.000 + SC
Platea S/N A y B: $85.000 + SC
Campo de pie: $65.000 + SC
En Rosario
Preventa disponible el 16/9 a las 15 hs exclusiva con Santander y Visa, en hasta 6 cuotas sin interés. Entradas en Mitre 737, boletería de Metropolitano y en turboentrada.com
VIP A-B-E-F: $195.000 + SC
VIP FANS C-D: $210.000 + SC
GOLD G-H-K-L: $155.000 + SC
PLATINUM I-J: $175.000 + SC
PREFERENCIAL M-N-Q-R: $115.000 + SC
SILVER O-P: $135.000 + SC
PLATEA S-T-U-V-W-X: $95.000 + SC
GENERAL DE PIE: $60.000 + SC
En Córdoba
Preventa disponible el 16/9 a las 15 hs exclusiva con Santander y Visa, en hasta 6 cuotas sin interés a través de edenentradas.ar
Campo K-L: $220.000 + SC
Campo J-M: $180.000 + SC
Campo I-N: $160.000 + SC
Platea baja D-E: $160.000 + SC
Platea baja C-F: $130.000 + SC
Platea baja B-G: $110.000 + SC
Platea alta: $85.000 + SC
Ligeras recomendaciones
-
Si lo que prima es precio: comprá en Rosario: tiene la general más barata a 60 mil pesos y plateas competitivas.
Si querés estar cómodo sin pagar el tope: buscá plateas S/N o platea estándar en Buenos Aires o Rosario (entre 85 mil y 95 mil pesos), tienen mejor relación precio/comodidad.
Si lo que importa es ubicación premium: las entradas top están parecidas entre Campo Polo y Autódromo de Rosario (195–210 mil pesos); el show en Córdoba sube un poco más el tope (220 mil pesos).
Siempre verificá el costo de servicio en la ticketera: el cargo por servicio puede sumar un 10–25% al total final y cambiar la conveniencia real.