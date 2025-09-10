Presenta:

Alejandro Sanz llega a Argentina con tres shows imperdibles: fechas, entradas y todo lo que tenés que saber

El artista español aterriza en suelo argentino con su gira latinoamericana ¿Y ahora qué?. El cantante desplegará en tres provincias.

Julieta Navarro

El artista vuelve al país con una gira imperdible. Créditos: Instagram / alejandrosanz

Alejandro Sanz regresa a Argentina con su imperdible gira "¿Y ahora qué?". Aparte de la gran noticia que enloqueció a fanáticos y fanáticas, el artista viene con tres shows bajo la manga. ¿Lo mejor?, que estas tres fechas estarán distribuidas a lo largo y ancho del país.

El español hará entrega de tres fechas en tres provincias distintas: Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Antes de aterrizar en suelo nacional, entrará en calor en Ecuador, Perú y Chile durante todo febrero.

Fechas y locaciones en Argentina

image
Alejandro Sanz en Argentina. Créditos: Instagram / alejandrosanz

El artista iniciará su gira en Argentina el 4 de marzo en Rosario, seguido el 6 de marzo en Buenos Aires y terminará en Córdoba el 8 de marzo.

  • 04/03 - Autódromo de la Ciudad de Rosario a las 20h
  • 06/03 - Campo de Polo a las 20h
  • 08/03 - Estadio Kempes a las 20h

Venta de entradas

Todavía no se confirmó cuándo saldrán a la venta las entradas para los shows de Alejandro Sanz en Argentina 2026 que contarán con producción de Dale Play. Las entradas podrás adquirirse por enigmatickets.com.

¿Y ahora que?

image
El artista regresa con éxitos y nuevos lentos. Créditos: Instagram / alejandrosanz

Este regreso se suma a la sólida relación del artista con el público argentino, recordando sus shows de mayo de 2023, que reunieron más de 100.000 personas. En esta nueva etapa, Sanz combinará sus grandes clásicos con los éxitos de su reciente álbum que incluyen canciones como “Palmeras en el Jardín”, “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” con Carín León y la colaboración con Shakira, “Bésame”.

