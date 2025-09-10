Alejandro Sanz llega a Argentina con tres shows imperdibles: fechas, entradas y todo lo que tenés que saber

Alejandro Sanz regresa a Argentina con su imperdible gira "¿Y ahora qué?". Aparte de la gran noticia que enloqueció a fanáticos y fanáticas, el artista viene con tres shows bajo la manga. ¿Lo mejor?, que estas tres fechas estarán distribuidas a lo largo y ancho del país.

El español hará entrega de tres fechas en tres provincias distintas: Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Antes de aterrizar en suelo nacional, entrará en calor en Ecuador, Perú y Chile durante todo febrero.

El artista iniciará su gira en Argentina el 4 de marzo en Rosario, seguido el 6 de marzo en Buenos Aires y terminará en Córdoba el 8 de marzo.

Venta de entradas

Todavía no se confirmó cuándo saldrán a la venta las entradas para los shows de Alejandro Sanz en Argentina 2026 que contarán con producción de Dale Play. Las entradas podrás adquirirse por enigmatickets.com.

¿Y ahora que?

image El artista regresa con éxitos y nuevos lentos. Créditos: Instagram / alejandrosanz

Este regreso se suma a la sólida relación del artista con el público argentino, recordando sus shows de mayo de 2023, que reunieron más de 100.000 personas. En esta nueva etapa, Sanz combinará sus grandes clásicos con los éxitos de su reciente álbum que incluyen canciones como “Palmeras en el Jardín”, “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” con Carín León y la colaboración con Shakira, “Bésame”.