HBO MAX: Jesse & Joy revelan la parte más oscura de su carrera en un documental imperdible

El exitoso dúo mexicano expuso la intimidad de su vida en un impecable documental de HBO MAX que está a muy pocos días de ser estrenado.

La plataforma de streaming HBO Max anunció que, a partir del 25 de septiembre, arribará el esperado estreno de la producción documental "Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos". La miniserie, creada por la casa productora Mandarina Contenidos, busca capturar la atención de los seguidores del famoso dúo y del género pop en español.

La propuesta brinda un íntimo y franco perfil de los hermanos Huerta en 4 capítulos , dejando al descubierto facetas de su vida privada y su extensa trayectoria profesional que permanecían ocultas para el público en general, aunque muchos de sus fans conocían estos aspectos. Se trata de una historia contada desde adentro, que devela los capítulos más determinantes de su recorrido, incluyendo el impacto de su padre en diversas fases de su desarrollo y las experiencias de superación que dieron forma a sus composiciones más sentimentales.

El relato que propone el documental de HBO se construye con "testimonios inéditos de los artistas, familiares, amigos y celebridades", los cuales ilustran la transición de ser talentosos principiantes y las primeras dificultades hasta el posicionamiento como uno de los grupos latinos de mayor relevancia.

Las primeras imágenes del documental de Jesse & Joy. Video: Instagram HBO MAX

Este esperado lanzamiento cuenta, además, con un fuerte vínculo argentino. Tras triunfos como la película biográfica de Fito Páez “El amor después del amor” (Netflix), la serie documental “HACHE” a cargo de Jorge Lanata (Star+), y “Rita Lee: Manía de voce” (Max), la firma Mandarina Contenidos reitera su capacidad de asombro con una obra de calibre global.