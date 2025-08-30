HBO MAX estrenará una serie sobre la fuerte crisis del VIH en Brasil
Inspirada en hechos reales, HBO MAX lanzará esta producción que retrata un lado muy oscuro y dramático del impacto del VIH en la Brasil de los 80's.
Este 31 de agosto llegará a la pantalla de streaming la producción titulada “Las Máscaras de Oxígeno No Caerán Automáticamente”. La propuesta se enmarca dentro del catálogo de HBO Max y promete traer a la actualidad una fuerte historia atravesada por la lucha y la clandestinidad.
Ambientada en la turbulenta década de los años 80 en Brasil, la impecable ficción toma como punto de partida sucesos que ocurrieron en la vida real. Su eje narrativo se centra en un grupo de auxiliares de vuelo que, en pleno auge de la llamada epidemia del VIH, decidieron recurrir al contrabando del AZT, la única droga que en ese entonces ofrecía una esperanza frente al temible virus.
El elenco está encabezado por Johnny Massaro, Ícaro Silva y Bruna Linzmeyer, quienes asumen los roles principales de esta historia cargada de dramatismo. En el tráiler difundido por la plataforma se adelanta el tono de la serie, marcada por el suspenso, la tensión y la emotividad de una época convulsionada.
La nueva producción de HBO MAX tendrá su estreno el domingo 31 de agosto
En aquel contexto, el AZT aún no contaba con autorización oficial para su comercialización en Brasil, a pesar de ser la única alternativa frente a los diagnósticos avanzados de VIH. En la ficción, Massaro y Linzmeyer interpretan a dos comisarios de a bordo que forman parte de esta operación secreta, mientras que Silva encarna a Raul, un hombre vinculado al ambiente nocturno que ofrece refugio a quienes padecían la enfermedad.
Con un relato inspirado en la realidad, la miniserie busca reflejar la urgencia y la desesperación de aquellos años, al mismo tiempo que resalta los gestos de valentía y solidaridad que surgieron en medio de la crisis sanitaria. La trama pone el foco en los riesgos asumidos por los protagonistas, decididos a enfrentar las limitaciones del Estado para garantizar el acceso a un tratamiento vital.