Una conductora de Telefe se enfureció por no ser nominada a los Premios Martín Fierro
La entrega de los prestigiosos premios a la televisión abierta ya generan polémica, esta vez la presentadora de Telefe no dudó en mostrar su enojo.
Un clima de malestar recorre el mundo del espectáculo tras revelarse los candidatos a los máximos galardones de la televisión argentina, los Premios Martín Fierro. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) divulgó la lista de aspirantes, generando un inmediato rechazo en varias figuras que se sintieron excluidas de las categorías principales, sobre todo en una famosa conductora de Telefe.
Entre las sorpresas más comentadas se encuentra la ausencia de una presentadora de larga trayectoria en la categoría de "Mejor conductora". El listado de nominadas incluyó a personalidades como Wanda Nara, Mariana Fabbiani, Juana Viale, Susana Giménez, Verónica Lozano y Pamela David.
Desde su programa de televisión, la comunicadora manifestó su descontento con ironía. “Yo no tengo ningún Martín Fierro como conductora. ¿El día que me lo den post mortem va todo el equipo a recibirlo?”, reflexionó Georgina Barbarossa. El equipo que la acompaña en la emisión matutina mostró su solidaridad, llegando incluso a obsequiarle una estatuilla simbólica en tono de broma para mitigar la decepción.
Los detalles del enojo de Georgina Barbarossa con la premiación
Posteriormente, en una intervención en un conocido programa de espectáculos, profundizó en su sentir: “Un poco triste estoy. Pregúntenle a Luis Ventura (presidente de APTRA) por qué no estoy. Quiero un homenaje especial”. Y añadió: “No bajaría a nadie. Me hubiese puesto. Las chicas son divinas, todas me parecen maravillosas, pero me hubiese encantado estar. Tengo un equipo maravilloso. Estoy dolida, enojada no. Prefiero tomármelo con humor, pero sinceramente merezco estar nominada. Fueron raras las ternas este año”.
Qué dijo Georgina Barbarossa sobre los Premios Martín Fierro
Pese a la controversia, la artista confirmó su asistencia a la gala, ya que su espacio matutino en Telefe sí logró una nominación, al igual que dos de sus colaboradores principales en el panel de A la Barbarossa.