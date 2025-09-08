Por qué Eugenia Tobal participaría en MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal será parte de una nueva edición de MasterChef Celebrity, el reality culinario que saldrá por la pantalla de Telefe.

Ya se sabe quiénes participarán en la nueva edición de MasterChef Celebrity que conducirá Wanda Nara en Telefe y hay mucha expectativa entorno a varios. Uno de los nombres que llamó la atención fue el de Eugenia Tobal y Sabrina Rojas disparó una teoría.

¿Por qué participaría la actriz en el reality? Rojas señaló: "Recordemos que Eugenia Tobal fue mujer de Nico Cabré, y se separa porque la China Suárez se mete en medio de la pareja. Para mí con ella van a querer traer esa historia, pero creo que va a ser muy difícil porque la actriz no quiere hablar más de eso".

Augusto Tartúfoli sumó: "Acá dijimos muchas veces que el conductor de ‘MasterChef’ no tenía gran incidencia en el programa, pero ahora esto cambia para que todo sea alrededor de Wanda, porque está Evangelina Anderson, Maxi López y Eugenia Tobal”.

Además, también serán parte del reality Luis Ventura y Susana Roccasalvo con quienes Wanda Nara ya tuvo fuertes cruces por distintas críticas que le realizaron.

MasterChef Celebrity 2025. Foto: Prensa: Masterchef Celebrity. MasterChef Celebrity en Telefe