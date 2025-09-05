Presenta:

Confirmado: estos son los famosos que serán parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity

Al finalizar el partido de Argentina contra Venezuela, Wanda Nara y Verónica Lozano presentaron los concursantes que serán parte del programa culinario.

Telefe se prepara para una nueva edición de MasterChef Celebrity.

Prensa: Masterchef Celebrity.

Tras varios meses de rumores sobre lo que ocurriría con MasterChef Celebrity, finalmente este jueves se conocieron las celebridades que formarán parte del famoso programa culinario. Luego del partido de Argentina contra Venezuela, Telefe realizó una emisión especial con Wanda Nara y Verónica Lozano para presentar a las figuras que participarán en el ciclo.

Así fue como Wanda Nara y Verónica Lozano revelaron los famosos que serán parte de MasterChef Celebrity

Revelaron Los Nombres De Los Participantes De La Nueva Edición De MasterChef Celebrity

A continuación, te contamos qué famosos participarán en la nueva edición de MasterChef Celebrity:

  • Pablo Lescano
  • Evangelina Anderson
  • Alex Pelao
  • Valentina Cervantes
  • Luis Ventura
  • Sofi Martínez
  • La Joaqui
  • Diego "Peque" Schwartzman
  • Momi Giardina
Maxi López volvió a criticar a Icardi. Foto: Instagram @officialmaxilopez
Maxi López será uno de los participantes del famoso programa culinario.

  • Maxi López
  • Esteban Mirol
  • Emilia Attias
  • Andrés Fejerman
  • Susana Roccasalvo
  • Ronia Castro
  • Ian Lucas
  • Marixa Balli
  • Eugenia Tobal
  • Agustín "Cachete" Sierra
  • Claudio "Turco" Husain

Este viernes 5 de septiembre, Telefe dará a conocer a los últimos cuatro confirmados, completando así la lista de 24 celebridades que competirán en MasterChef Celebrity.

