El importante anuncio que realizará Wanda Nara en las próximas horas
El próximo jueves, Wanda Nara pondrá fin a las especulaciones y dará a conocer información concreta de MasterChef Celebrity.
La espera está por terminar para los fanáticos de MasterChef Celebrity. Es que el próximo jueves, Wanda Nara dará a conocer a los nuevos participantes del reality culinario que saldrá por la pantalla de Telefe. El anuncio no lo realizará sola, sino que la acompañará Verónica Lozano.
La noticia la dio Lozano en su programa: "¡Atención! Este jueves al término de Argentina-Venezuela... ¡Se encienden las hornallas en Telefe! Llega un programa especial que vamos a hacer con Wanda y ahí vamos a estar anunciando los veinticuatro participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity. ¡Una bomba!".
Y agregó: ¡Estoy chocha! Estamos con Wanda viendo cómo lo vamos a hacer, yo ya algo sé, no tengo los nombres porque hay como mucho secreto. Si bien se estuvieron dando muchos nombres en otros programas, pero está todo guardado bajo llave. Siempre hay una revelación, alguien que canta, otro que es gracioso, hay participantes para el público adolescente y también para el mayor”.
La dificultad de MasterChef Celebrity 2025, el ciclo que conducirá Wanda Nara
"Me dicen que la principal dificultad es cerrar figuras por el tema de la guita. Habría poca plata y, además, la cuestión es que no pagan la temporada completa. Ni siquiera pagan por mes, es lo que se labura. Es decir, estuviste una sola semana, te pagan eso, lo que duran adentro... como Gran Hermano. Pero, las figuras dicen, ‘yo hipoteco diez horas por día y ¿me vas a pagar una semana?’", contó Marina Calabró hace unas semanas.