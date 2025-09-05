Wanda Nara explotó contra Luis Ventura al enterarse que será parte de MasterChef Celebrity: "Me echó un montón de veces"

La modelo se llevó una gran sorpresa al enterarse que el periodista será uno de los participantes de la nueva temporada del programa y no se guardó nada.

Este jueves, tras el partido de Argentina vs Venezuela, Telefe tuvo una emisión especial con Wanda Nara y Verónica Lozano para anunciar los primeros participantes de la nueva edición de MasterChef Celebrity. El resto de los concursantes, se darán a conocer este viernes.

Uno de los seleccionados para ser parte de esta nueva temporada es Luis Ventura, una noticia que no le cayó para nada bien a Nara. Cuando Lozano reveló el nombre del periodista, la empresaria, sorprendida, expresó: "Me encanta que se atreva a tenerme cara a cara"

Luis Ventura MasterChef Celebrity Luis Ventura participará en las cocinas del programa. Telefe.

"Se van a encender las hornallas a full", afirmó Verónica Lozano. "Con él se van a encender seguro, porque, de hecho, me echó un montón de veces de este canal", lanzó picante la modelo. Recordemos que el periodista, hace pocos días, aseguró que Telefe tenía pensado un reemplazo para Wanda.

"¿Vas a ser justa? ¿Vas a poder dejar de lado las peleas?", le consultó la conductora de Cortá por Lozano. "Sí, pero bueno, le voy a hacer algunas preguntas. A mí me gusta hablar las cosas cara a cara", afirmó la mediática.