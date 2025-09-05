¿No tenían otra foto? la curiosa coincidencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi que encendió redes

El fallecimiento de Giorgio Armani , ocurrido el 4 de septiembre de 2025 , provocó homenajes de personalidades de la moda, el espectáculo y el deporte en todo el mundo. Entre ellos se destacaron Wanda Nara y Mauro Icardi , quienes compartieron en sus redes sociales la misma imagen para recordar al icónico diseñador italiano.

Lo curioso es que, tanto la empresaria como el futbolista eligieron la misma fotografía tomada en 2018 durante un encuentro en la Semana de la Moda de Milán. En la imagen se los ve a cada uno abrazando al modisto, y tanto Wanda como Mauro publicaron versiones recortadas de ese mismo archivo, priorizando su propio momento con Armani .

La elección no tardó en generar debate en redes sociales. Muchos usuarios se preguntaron si, entre todos los recuerdos posibles, la expareja solo contaba con esa imagen en común para homenajear al diseñador.

Otros ironizaron sobre la “coincidencia forzada” y sobre la forma en que ambos optaron por partir la foto en dos, considerando la guerra constante que mantiene la expareja y que pareciera no acuerdo alguno. Y por último, muchos arremetieron contra los mediáticos sobre la utilización de un tema sensible para mantener el pleito entre ambos.

La foto del conflicto

“Tener elegancia no significa destacarse, sino ser recordado”, escribió la expareja en sus respectivas historias. La empresaria lo hizo en español, mientras que el futbolista lo replicó en inglés.

Luego, el jugador optó por publicar un video junto al cómico diseñador, mientras que la Bad Bitch posteó otras publicaciones de diarios digitales. Lo ocurrido generó comentarios:

"Wanda lo subió primero y a los minutos lo subió mani depp pero con la frase en inglés", "Los que se pelean se aman", "Se tiraban onda a su manera", "El moncho pendiente a lo que postea Wanda", "De verdad ya no es gracioso lo psiquiátrico de este chabón", fueron algunas de las opiniones emitidas en la publicación de LAM en X.