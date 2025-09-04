¡Bomba! Un explosivo audio expone a Wanda Nara y su "ejercito de trolls" contra la China Suárez

En medio de los rumores de un "ejército de trolls" que operaría a favor de Wanda Nara y en contra de La China Suárez , se filtró un audio de una supuesta integrante de ese grupo. En la grabación, la mujer se la escucha "angustiada y desilusionada" con la mediática.

La guerra mediática entre Wanda Nara y La China Suárez sumó un nuevo y explosivo capítulo. En el programa Puro Show se filtró un audio de una mujer conocida como "La Marroquí", quien estaría detrás de un supuesto "ejército de trolls" que opera en las redes sociales para atacar a Suárez y a su pareja, Mauro Icardi . Sin embargo, la grabación no solo revela la existencia de ese grupo, sino que también expone la traición de Wanda Nara .

En el audio, cuya voz se la escucha al borde del llanto, La Marroquí confiesa su desilusión con la mediática: "Me duele. Te voy a mandar un audio porque no puedo ni escribir. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando seguimos a una persona y no la ve, que te dice las cosas, se ríe de la desgracia y todo eso, y lo que yo pasé".

El trabajo duro de La Marroquí para Wanda Nara

En su dramático descargo, la supuesta aliada de Wanda Nara revela que el grupo de trolls trabajó sin descanso para ayudar a la mediática, pero que sus esfuerzos no fueron reconocidos. "Nos partimos el alma. Intento manejar todo, la información, la imagen, que esté a la altura, ayudo a Payarola gastando lo más, con detective y todo, sin pedir nada, de corazón", afirma la mujer, quien se siente traicionada.

Comprometen a Wanda Nara con un audio sobre los trolls.

El nivel de traición es tan alto que la joven anuncia que se baja del barco y que no va a seguir ayudando a una persona que no es agradecida. "Pero el nivel que llegó Wanda con insultos no solamente a Luciana, y a la que eché, porque yo soy la que trata a Luciana. Cuando vea a menos personas defendiéndola, verás como se baja los pantalones y es lo que hace falta", sentenció indignada.