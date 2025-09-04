Hoy, se disputan por las pequeñas y su tenencia. Él, en Turquía, pidió la restitución internacional porque quiere que las pequeñas estén en Estambul. No hay quien no hable sobre el tema y tome una posición. En Puro Show, defendieron a Wanda.

"A mí me parece una barbaridad, más allá de todo, el sólo hecho de pensar que le van a arrancar las hijas a Wanda para llevarlas a Turquía ¡Me parece de una maldad! ¡Y miren que acá en muchas cuestiones somos críticos con Nara! Yo lo soy, pero arrancarle las hijas, me parece espantoso", señaló Pampito.

Y continuó: "Acá somos muy críticos con Wanda de que ponga palos en la rueda para que Mauro se vincule con las menores. Por supuesto que él se tiene que vincular y estamos a favor de que eso ocurra ¡Pero tampoco la pavada de llevarlas a vivir a Turquía!".

Carolina Molinari indicó: “Igual pidiendo esto ¿está pensando en las hijas? Me lo pregunto y para mí no ¡Porque dos nenas que las agarra la justicia, se las arranca a la madre, las separa de los hermanos y se las lleva a otro país, no está pensando en ellas!".

¿Qué están preparando las abogadas de Mauro Icardi?

Las letradas de Mauro Icardi están preparando el pedido de recusación del juez Hagopian, según informó el periodista Gustavo Méndez. ¿Qué es eso? Una solicitud que presenta una parte en un proceso judicial para que se aparte del caso a un juez, fiscal, perito u otro funcionario judicial por considerar que su imparcialidad o independencia podría estar comprometida, y por ende, se podría afectar el debido proceso y la correcta administración de justicia.