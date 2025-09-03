La mansión soñada de Icardi y la China Suárez en Turquía: puro lujo

Mauro Icardi y la China Suárez compartieron imágenes de su nueva mansión en Estambul: pileta iluminada, jardín privado y detalles de lujo.

“Home sweet home”: así es la casa que Mauro Icardi y la China eligieron para empezar de nuevo en Estambul.

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a ser noticia. Esta vez no por rumores ni escándalos, sino por mostrar por primera vez su increíble mansión en Turquía, la cual comparten con los hijos de la actriz.

En historias de Instagram, el delantero del Galatasaray mostró la casa que hace poco compró para iniciar una nueva etapa con la China y dejar atrás su vida con Wanda Nara. Semanas atrás, fue la actriz quien compartió una imagen de la adquisición del nuevo hogar y algunos detalles de decoración, como la elección de los sillones blancos y el estilo minimalista.

Pileta iluminada, jardín privado y ventanales gigantes: la nueva vida de Icardi y la China en Turquía. Foto: Instagram

Ahora, Mauro Icardi mostró el nuevo hogar que cuenta con un diseño moderno: paredes blancas, techo oscuro y ventanales gigantes. El parque trasero está rodeado de pinos, césped cuidado y una pileta iluminada que se convirtió en protagonista de las imágenes. “Home sweet home”, escribió Icardi junto a emojis de luna y estrellas.

Detalles que hablan La China Suárez también publicó un video donde se la ve disfrutando de la casa con Rufina, Magnolia y Amancio. En el living, un autorretrato de la pareja llamó la atención: aparece ella junto a Icardi en una pintura que, según algunos usuarios, fue un regalo de fanáticos turcos. El vestidor, los sillones blancos y los espacios verdes reflejan una estética cuidada, con toques personales y tendencia minimalista.