Revelan qué ocurrirá con los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña
Fruto de su amor, la China Suárez y Benjamín Vicuña trajeron al mundo a Magnolia (7 años) y Amancio (4 años).
La China Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron en pareja seis años: desde 2015 a 2021. De su amor, nacieron Magnolia (hoy 7 años) y Amancio (4 años). La ruptura fue por múltiples motivos y se sabe que no hubo terceros en discordia. Ellos tenían diferencias en estilos de vida, problemas de convivencia y conflictos relacionados con el trabajo y los viajes.
Hace poco, se enfrentaron por sus pequeños. Es que ella quería llevárselos a vivir a Turquía, por el trabajo de Mauro Icardi -su actual pareja-, y finalmente llegaron a un acuerdo.
¿Qué ocurrirá con los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña?
Naiara Vecchio contó: "Ellos van a regresar a Argentina el 19 de septiembre, eso es lo que acordaron los abogados, así que ya el 20 vuelven con Benjamín".
Y, en Implacables, Gustavo Méndez sumó: “Vicuña está en Uruguay grabando una serie hasta el 16 de octubre, solamente viene los fines de semana. Ellos llegaron a un acuerdo, después del posteo de Eugenia que fue muy fuerte, para que los chicos falten al colegio. Incluso, en ese acuerdo también está que falten para ir a verlo a él a Uruguay”.