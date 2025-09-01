Presenta:

Napsix

|

Benjamín Vicuña

Revelan qué ocurrirá con los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Fruto de su amor, la China Suárez y Benjamín Vicuña trajeron al mundo a Magnolia (7 años) y Amancio (4 años).

Napsix

Benjamín Vicuña y la China Suárez
Benjamín Vicuña y la China Suárez

La China Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron en pareja seis años: desde 2015 a 2021. De su amor, nacieron Magnolia (hoy 7 años) y Amancio (4 años). La ruptura fue por múltiples motivos y se sabe que no hubo terceros en discordia. Ellos tenían diferencias en estilos de vida, problemas de convivencia y conflictos relacionados con el trabajo y los viajes.

Hace poco, se enfrentaron por sus pequeños. Es que ella quería llevárselos a vivir a Turquía, por el trabajo de Mauro Icardi -su actual pareja-, y finalmente llegaron a un acuerdo.

Te Podría Interesar

01large_f300x200-2421_11010_6124.v1.jpg
La China Su&aacute;rez y Benjam&iacute;n Vicu&ntilde;a

La China Suárez y Benjamín Vicuña

¿Qué ocurrirá con los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña?

Naiara Vecchio contó: "Ellos van a regresar a Argentina el 19 de septiembre, eso es lo que acordaron los abogados, así que ya el 20 vuelven con Benjamín".

Benjamín Vicuña reunió a sus hijos para unas vacaciones familiares.
Benjam&iacute;n Vicu&ntilde;a junto a sus hijos

Benjamín Vicuña junto a sus hijos

Y, en Implacables, Gustavo Méndez sumó: “Vicuña está en Uruguay grabando una serie hasta el 16 de octubre, solamente viene los fines de semana. Ellos llegaron a un acuerdo, después del posteo de Eugenia que fue muy fuerte, para que los chicos falten al colegio. Incluso, en ese acuerdo también está que falten para ir a verlo a él a Uruguay”.

Archivado en

Notas Relacionadas