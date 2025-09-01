Revelan qué ocurrirá con los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Fruto de su amor, la China Suárez y Benjamín Vicuña trajeron al mundo a Magnolia (7 años) y Amancio (4 años).

La China Suárez y Benjamín Vicuña estuvieron en pareja seis años: desde 2015 a 2021. De su amor, nacieron Magnolia (hoy 7 años) y Amancio (4 años). La ruptura fue por múltiples motivos y se sabe que no hubo terceros en discordia. Ellos tenían diferencias en estilos de vida, problemas de convivencia y conflictos relacionados con el trabajo y los viajes.

Hace poco, se enfrentaron por sus pequeños. Es que ella quería llevárselos a vivir a Turquía, por el trabajo de Mauro Icardi -su actual pareja-, y finalmente llegaron a un acuerdo.

¿Qué ocurrirá con los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña? Naiara Vecchio contó: "Ellos van a regresar a Argentina el 19 de septiembre, eso es lo que acordaron los abogados, así que ya el 20 vuelven con Benjamín".

