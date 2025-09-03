Netflix estrena la parte final de la segunda temporada de Merlina

Muchos fanáticos lo estaban esperando y finalmente este miércoles 3 de septiembre llega a Netflix la segunda parte de “Merlina” (Wednesday). La producción de Tim Burton es un verdadero éxito en la plataforma de streaming y ahora se acaba la intriga.

El pasado 6 de agosto se estrenó la primera parte de la segunda temporada de la serie y el final dejó a más de uno con intenciones de seguir viendo. Ahora los misterios se irán resolviendo con esta nueva entrega.

La serie de la que todos hablan sigue a Merlina, la hija mayor de la familia Addams. Es una comedia de misterio juvenil con un toque de humor negro que ha logrado cautivar a los suscriptores con su atmósfera gótica y el ingenio de la protagonista.

La segunda entrega de esta serie buscará mantener el magnetismo del oscuro personaje y explorar todavía más sus complejidades.

Los nuevos episodios de la serie están disponibles para dejar a la audiencia atónita con su contenido.

De qué se trata

Luego de haber sido expulsada de su escuela por un incidente con pirañas para vengar a su hermano Pericles, Merlina es enviada por sus padres a la academia donde ellos estudiaron. Si bien al principio se ve reacia, después la protagonista estará envuelta en una serie de misterios sobrenaturales. Mientras se investigan una serie de asesinatos la protagonista descubre sus poderes psíquicos.

En la segunda temporada de la serie la protagonista seguirá develando misterios con nuevos desafíos.