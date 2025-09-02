Revelan qué es lo que le fastidia a Benjamín Vicuña de Mauro Icardi

Si bien parece ahora haber armonía entre Benjamín Vicuña y la China Suárez. Adrián Pallares contó el conflicto oculto del actor chileno con Mauro Icardi, el novio actual de la madre de sus hijos, Magnolia y Amancio. Al parecer, esto va más allá de la polémica publicación de ella en redes sociales.

En Intrusos, el comunicador reveló: "Más allá del posteo histórica de ella, lo que a él le fastidia es el vínculo que tiene Icardi con sus hijos, que no le causa ninguna gracia".

Paula Varela sumó: "Él no le va a iniciar acciones legales a Eugenia por esa publicación, pero obviamente, está muy enojado y dolido. Icardi a él no le da tranquilidad. Ellos por ahora hicieron este acuerdo, pero el 15 de septiembre los chicos vuelven y ahí renegociarán cómo se sigue, no es que estipularon ya un tiempo determinado para cada uno".

La nueva pelea de Benjamín Vicuña con la China Suárez, ¿por culpa de Mauro Icardi? Foto: Instagram @sangrejaponesa, @benjaminvicuña.ok Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi

Qué dijeron sobre las publicaciones que hace Mauro Icardi y la China Suárez con los hijos de Benjamín Vicuña Luego, haciendo referencia a las publicaciones continuas que hacen Icardi y Suárez con los menores en las redes, Marcela Tauro aportó: "Una cosa es que tengan buena relación, y otra es que te la refrieguen en la cara”.