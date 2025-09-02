Revelan qué es lo que le fastidia a Benjamín Vicuña de Mauro Icardi
Adrián Pallares reveló el conflicto oculto de Benjamín Vicuña con Mauro Icardi, el actual novio de la China Suárez.
Si bien parece ahora haber armonía entre Benjamín Vicuña y la China Suárez. Adrián Pallares contó el conflicto oculto del actor chileno con Mauro Icardi, el novio actual de la madre de sus hijos, Magnolia y Amancio. Al parecer, esto va más allá de la polémica publicación de ella en redes sociales.
En Intrusos, el comunicador reveló: "Más allá del posteo histórica de ella, lo que a él le fastidia es el vínculo que tiene Icardi con sus hijos, que no le causa ninguna gracia".
Paula Varela sumó: "Él no le va a iniciar acciones legales a Eugenia por esa publicación, pero obviamente, está muy enojado y dolido. Icardi a él no le da tranquilidad. Ellos por ahora hicieron este acuerdo, pero el 15 de septiembre los chicos vuelven y ahí renegociarán cómo se sigue, no es que estipularon ya un tiempo determinado para cada uno".
Qué dijeron sobre las publicaciones que hace Mauro Icardi y la China Suárez con los hijos de Benjamín Vicuña
Luego, haciendo referencia a las publicaciones continuas que hacen Icardi y Suárez con los menores en las redes, Marcela Tauro aportó: "Una cosa es que tengan buena relación, y otra es que te la refrieguen en la cara”.
Y Rodrigo Lussich reconoció: "Vicuña hace meses y meses que viene diciendo que los niños no deben estar expuestos, pero la China se caga absolutamente en eso no le interesa. Poner a Icardi con el chico en brazos es decirle ‘me chupa un huevo lo que vos decís’".